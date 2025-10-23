Un debut para la historia: VJ Edgecombe deslumbra en su primera noche en la NBA con una anotación de récord

Con cada nueva temporada, la NBA sigue mostrándonos nuevos jugadores que buscan dejar su huella en la historia de la mejor liga de baloncesto del mundo. Mientras que en la noche de ayer todo el mundo estaba pendiente de lo que haría Cooper Flagg, número 1 del pasado Draft, el escolta bahameño V.J. Edgecombe decidió robarse el show, protagonizando uno de los debuts más impactantes en la historia de la NBA al anotar 34 puntos con los Philadelphia 76ers. El encuentro, disputado en el TD Garden ante los Boston Celtics, terminó con victoria visitante (116-117), gracias en parte a la actuación del número 3 del último Draft, que consiguió la mejor anotación de un rookie en su debut en el siglo XXI.

Edgecombe no solo brilló en el cómputo total, sino que estableció un nuevo récord de anotación en un primer cuarto para un debutante, con 14 puntos, superando los 12 que LeBron James logró en su estreno. Su actuación, además de situarlo como el Sixer con mejor anotación en su primera noche NBA, superando a Allen Iverson, lo coloca en el podio histórico de mejores estrenos en la liga, solo por detrás de Wilt Chamberlain (43 puntos en 1959) y Frank Selvy (35 puntos en 1954).

Nacido en la pequeña isla de Bimini, en las Bahamas, de apenas 23 kilómetros cuadrados, Edgecombe vivió hasta los siete años sin electricidad, dependiendo de un generador para subsistir. Su infancia marcada por la escasez ha sido citada por el propio jugador como fuente de motivación. Tras destacar en el baloncesto universitario con Baylor, fue seleccionado por los Sixers como tercera elección del Draft, en una apuesta por su explosividad y capacidad anotadora. Su estilo agresivo, capacidad para elevarse sobre los defensores y liderazgo en momentos críticos.

La carta de presentación de Edgecombe ha demostrado que la lucha por el Rookie del Año estará mucho más caliente de lo que muchos esperaban. Su actuación ha eclipsado las de los números uno y dos del Draft, Cooper Flagg y Dylan Harper, quienes también tuvieron buenos estrenos, aunque sin alcanzar la magnitud del desempeño de Edgecombe contra los Celtics.

Los Sixers, que han atravesadotemporadas difíciles debido a los problemas físicos de Joel Embiid, ven en Edgecombe una oportunidad para relanzar su proyecto deportivo, formando un backcourt explosivo junto a Tyrese Maxey. El entrenador principal, Monty Williams, declaró tras el partido que “V.J. tiene el carácter, el talento y la ética de trabajo para liderar este equipo”. La franquicia ha confirmado que el jugador será titular en los próximos encuentros y que se diseñará el sistema ofensivo teniendo muy presentes su capacidades.