La "Segunda Decisión" de LeBron James se convierte en el anuncio de un prestigioso coñac

El 22 de octubre LeBron James disputará ante los Warriors el primer partido de su vigésimo tercera temporada en la NBA. El 23 de los Lakers no ha anunciado de momento su retirada al final del curso 2025/2026. "The Second Decisión" no fue el anuncio de un documental para Netflix, una promoción en el Crypto.com Arena o un anuncio de los Amazon Prime Days... fue el anuncio de un prestigioso coñac.

"La decisión de las decisiones", como la definió el propio LeBron, la tomara con su mujer, Savannah Brinson. Y sus hijos no tendrán nada que ver. Bronny James "sigue" en los Lakers y una hipotética llegada de Bryce a la NBA no le condiciona en absoluto. ""A él ya no le espero. Él tiene sus tiempos, yo tengo los míos", apunta el propio James que por primera vez en su vida no es el jugador franquicia del equipo en el que juega. Los fichajes de los Lakers no han necesitado su plácet como sucedió en temporadas anteriores. Todo ha sido revisado por Luka Doncic.

LeBron afronta la que será su vigésimotercera temporada en la liga estadounidense. Nadie ha jugado tanto y lo hará gracias a que en su contrato había una figura denominada "player option" por la que el jugador puede decidir seguir un año más y es lo que ha hecho el número "23" a cambio de 45 millones de euros. Este curso James va a compartir pista con 70 jugadores que no habían nacido cuando él debutó en la NBA en 2003. Y esa será la clave de este año: regular su uso en pista y no hacer lo de la temporada pasada. Se trata de llegar en la mejor forma posible a mediados de abril. En la 2024/2025 jugó 70 partidos de la primera fase y 5 más en playoff promediando 35 minutos por encuentro. Se fue hasta los 24,4 puntos, 7,8 rebotes y 8,2 asistencias por noche. Unas cifras nunca vistas para un deportista con 40 años.

Las hipotésis sobre el anuncio que iba a realizar LeBron estaban vinculadas con una gira de despedida -"farewell tour"- como la que vivió Kobe Bryant. 41 partidos recorriendo todo el país y recogiendo ovaciones en todos los pabellones. Más coincidencias con Kobe: el último partido de la temporada será en L.A. ante los Jazz. Aquel día, el de su adiós, anotó 60 puntos. Las entradas más baratas para el Lakers-Jazz de abril de 2026 costaban 85 dólares y ahora ya están por encima de los 1.000. Que sea o no el último partido de la carrera de LeBron está por ver.

Después de siete temporadas en los Cavaliers, cuatro en los Heat de Miami, otras cuatro en los Cavs y seis en los Lakers afronta en L.A. la que será la vigésimo tercera temporada de su carrera. Tres oros y un bronce olímpicos; un bronce mundial; novato del año en 2004; cuatro anillos (2012, 2013, 2016 y 2020) en diez Finales; cuatro MVP's de las Finales; cuatro MVP's; 21 veces All-Star; 13 veces en el mejor Quinteto; máximo anotador de la historia de la NBA... lleva 1.562 partidos disputados y el récord lo tiene el legendario pívot Robert Parish. Allá por primavera será el siguiente registro que supere LeBron James en la que será su última temporada... o no.