Real Madrid - ASVEL Villeurbanne: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de la Euroliga

El Real Madrid recibe al ASVEL Lyon-Villeurbanne este jueves 9 de octubre a las 21:00 horas en el Movistar Arena, por la tercera jornada de la fase regular de la Euroliga 2025/26. El conjunto dirigido por Sergio Scariolo llega con ganas de sumar una nueva victoria tras un inicio de temporada con una derrota y un triunfo en la competición.

Los blancos vienen de vencer al Olympiacos (89-77) por la Euroliga y al Dreamland Gran Canaria (81-71) por la Liga Endesa, mostrando que, aunque es un equipo en construcción, cuenta con jugadores destacados como Mario Hezonja y Gabriel Deck.

Real Madrid v Dreamland Gran Canaria - Liga ACB Endesa AFP7 vía Europa Press Europa Press

Por su parte, el ASVEL llega tras conseguir una victoria ante el Baskonia (102-95) en territorio francés, por la segunda jornada de la competición, y viaja a Madrid con la motivación de ganar en la cancha de uno de los históricos del baloncesto europeo. Liderados por el alero Zac Seljaas, autor de 23 puntos en el último triunfo continental, buscarán sorprender en el Movistar Arena y lograr su segunda alegría en la Euroliga esta temporada.

Los enfrentamientos históricos favorecen claramente al Real Madrid, que domina la serie con 11 victorias en los últimos 12 encuentros, sin embargo, el único triunfo del ASVEL es reciente y fue en 2024, lo que demuestra que el conjunto francés ha sabido competirle al Madrid en los últimos tiempos.

Sergio Scariolo ha resaltado la importancia del apoyo de la afición en este nuevo proyecto, mientras que el equipo se prepara para controlar el ritmo del partido y explotar su solidez interior y exterior. El ASVEL apelará a su energía y concentración, para competir contra un rival de gran exigencia.

Horario y dónde ver online TV el Real Madrid - ASVEL Lyon-Villeurbanne, Euroliga 2025

El partido comenzará a las 21:00 horas (hora peninsular española) y será televisado por Movistar Plus+ en el canal M+ Deportes (dial 63). Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).