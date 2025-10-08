La CNMV revelará el resultado de la OPA de BBVA a Sabadell el próximo 17 de octubre

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aclarado este miércoles que prevé dar a conocer el resultado de la OPA de BBVA a Sabadell el 17 de octubre y que, en caso de producirse una segunda OPA, informará de los criterios para determinar el precio equitativo y que serviría de suelo para la nueva contraprestación.

El supervisor ha emitido un comunicado "ante las informaciones contradictorias" que han circulado sobre los próximos pasos de la OPA lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell, cuyo periodo de aceptación concluirá el próximo viernes 10 de octubre.

El organismo supervisor prevé publicar el resultado de la oferta el 17 de octubre, y ha precisado que "las decisiones que se deriven de ese resultado se comunicarán al mercado ese mismo día 17, después de la citada publicación".

Entre las posibles consecuencias figura la obligación de BBVA de presentar una OPA forzosa, conforme al Real Decreto que regula este tipo de operaciones. Esto ocurriría si el banco alcanza un 30% de participación pero no supera el 50% de aceptación, y decide igualmente mantener su oferta en ese nivel. En ese caso, se vería obligado a lanzar una segunda OPA por el capital restante de Sabadell, en efectivo o con alternativa en efectivo.

La CNMV ha aclarado que, si se produjera esta situación, el organismo fijará los criterios para determinar un precio equitativo, por debajo del cual no podrá situarse la oferta. Cualquier información que circule antes de que la CNMV publique dichos criterios “debe considerarse mera especulación”, advierte el comunicado.

Por último, el supervisor subraya que actuará con independencia y ejercerá sus facultades de supervisión y sanción cuando sea necesario, con el objetivo prioritario de proteger a inversores y accionistas.