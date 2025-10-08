Acceso

Cataluña

Sucesos

Muere un agente de los Mossos en un tiroteo en Lleida

El detenido comparte una relación familiar con el agente fallecido

Los Mossos se hicieron cargo de la investigación
Los Mossos se hicieron cargo de la investigaciónEuropa Press
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Barcelona Creada:
Última actualización:

Los Mossos d'Esquadra están investigando un homicidio que se ha producido este miércoles por la tarde en el barrio de Cappont de Lleida, informan fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado el 'Segre', los hechos han sucedido en la calle Doctora Castells y mossos han detenido al presunto autor de unos 70 años que se ha entregado tras haber matado a otra persona, con quien comparte una relación familiar y es un agente de la policía catalana.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha abierto una investigación para esclarecer las causas.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas