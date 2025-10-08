Sucesos
Muere un agente de los Mossos en un tiroteo en Lleida
El detenido comparte una relación familiar con el agente fallecido
Los Mossos d'Esquadra están investigando un homicidio que se ha producido este miércoles por la tarde en el barrio de Cappont de Lleida, informan fuentes policiales a Europa Press.
Según ha avanzado el 'Segre', los hechos han sucedido en la calle Doctora Castells y mossos han detenido al presunto autor de unos 70 años que se ha entregado tras haber matado a otra persona, con quien comparte una relación familiar y es un agente de la policía catalana.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha abierto una investigación para esclarecer las causas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar