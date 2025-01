Un Real Madrid pletórico funde al Zalgiris (64-83)

Hace casi un mes el Real Madrid tocó fondo en la visita del Zalgiris al que todavía era el WiZink Center. Con Chus Mateo expulsado y todo el equipo desquiciado, los lituanos las metían de todos los colores mientras su rival se desesperaba. Desde entonces, cinco victorias consecutivas de los blancos en Europa, la última, ayer, ante el mismo enemigo, pero en Kaunas, con un tercer cuarto en el que todo se empezó a decidir con una jugada de siete puntos de Musa, que metió un triple con falta, anotó el adicional y después volvió a ejecutar a los verdes desde lejos.

Al bosnio ya no le duele el tobillo y se nota: a los lituanos les hizo 17 puntos en 16 minutos de juego. En ese momento del tercer cuarto, el partido ya se jugaba a lo que quería el Real Madrid, que fue de menos más, porque al principio la cosa se parecía al choque de la ida. Hasta once puntos de ventaja tuvo el Zalgiris cuando se terminaba el primer periodo, pero hasta ahí llegaron los de Andrea Trinchieri, que no pudieron repetir la exhibición de diciembre en Madrid. Abalde y Rathan-Mayes controlaban muy bien en defensa a Loonie Walker, que se puso las botas en la ida. Ahora las cosas son muy distintas, en el Madrid aportan todos y la segunda unidad al completo funciona a la perfección. Los blancos igualaron el marcador poco a poco y al descanso ya estaban por delante y con buenas sensaciones (34-35).

Al volver del vestuario le costó un poquito coger el ritmo, pero incluso con sus pívots amenazados por las faltas, el partido se fue inclinando para el Madrid, muy bien en defensa y no permitiendo ni un solo rebote ofensivo al Zalgiris en el segundo tiempo. Un parcial de 0-13 en el arranque del último cuarto confirmaba el partidazo del Real Madrid, en el que todos sonreían, una historia muy distinta a la de hace un mes ante el mismo rival. Ibaka se marcó casi veinte minutos de lo más convincentes y Andrés Feliz ya está a un nivel suficiente para que Campazzo no tenga que hacer un maratón en cada partido.

Este Madrid es otro distinto, lo notó el Zalgiris, fundido por más de veinte puntos, y lo saben los blancos, muy afinados ahora que ya la Copa del Rey asoma en el horizonte.

64. Zalgiris: Walker (17), Giedraitis (8), Butkevicius (3), Manek (3) y Dunston (2) –cinco titular–; Francisco (5), Lekavicius (7), Brazdeikis (2), Birutis (4), Smailagic (9), Sirvydis (3) y Ulanovas (1).

83. Real Madrid: Campazzo (13), Rathan Mayes (2), Musa (17), Ndiaye (6) y Tavares (2) –cinco titular–; Abalde (4), Hugo González (-), Hezonja (10), Garuba (4), Ibaka (13), Llull (3) y Feliz (9).

Incidencias: Partido de la 20ª jornada de la Euroliga.