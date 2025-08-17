Se repite la pesadilla de Abalde: adiós al Eurobasket

«No parecen lesiones sencillas», afirmó Sergio Scariolo en los pasillos del París-Berçy después de que Alberto Abalde y Mario Saint-Supery tuvieran que abandonar la pista antes de lo debido en el segundo amistoso ante Francia. Los temores se confirmaron con el alero del Real Madrid que abandonó la concentración y será baja en el Eurobasket. Una rotura miofascial en el aductor corto de la pierna izquierda le tendrá entre dos o tres semanas de baja. Abalde apenas estuvo un minuto en pista y se tuvo que retirar con molestias tras anotar un triple. "Las pruebas realizadas han confirmado una lesión muscular miofascial de grado II en el aductor corto de su pierna izquierda. El tiempo de baja estimado es de entre 2 y 3 semanas, por lo que el jugador deja la concentración y comenzará su tratamiento de recuperación", indicó la FEB en un comunicado. De nuevo, un problema muscular impedirá al alero del Real Madrid estar en un torneo oficial, después de que el pasado verano también abandonara la concentración previa a los Juegos por molestias físicas.

La selección cayó ante Francia, 78-73, pero fue capaz de competir hasta el final después de haber ido 16 puntos arriba al descanso. Superó una crisis anotadora en el tercer cuarto con una demostración de personalidad, pero el físico de los "bleus" terminó pesando demasiado en un partido que se le hizo largo al equipo nacional.

La preocupación ahora es el estado físico de demasiados jugadores al margen de lo de Abalde. Saint-Supery sufrió un gesto feo en el tobillo derecho. Ante los galos no jugaron Darío Brizuela, Santi Aldama ni Alberto Díaz. Lo del escolta no parece inquietante. El jugador de los Grizzlies y el base del Unicaja en principio no van a jugar en los dos partidos amistosos que restan, ambos ante Alemania, pero se confía que llegen en las condiciones mínimas al campeonato. «Cada partido hemos jugado mejor que el anterior», apuntaba Scariolo después de la tercera derrota en cuatro partidos de preparación. Los resultados, evidentemente, son intrascendentes. El estado físico de demasiados miembros del equipo no. Y restan sólo diez días para el debut en el torneo ante Georgia. Será el jueves 28 a las 14:00.