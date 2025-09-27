Valencia Basket deja al Unicaja sin final de la Supercopa

En el duelo de candidatos a todo, en la primera semifinal de la Supercopa, el Valencia Basket se impuso al Unicaja. Los malagueños llegaban después de levantar su segunda Intercontinental, pero seguirán sin ganar su primer título en el Martín Carpena. El subcampeón de la Liga Endesa es una versión mejorada del equipo del curso anterior. Sin cuatro piezas importantes, Montero, Badio, Sima, López-Arostegui, fueron más sólidos que los andaluces.

Con media docena de novedades en el Valencia Basket y cuatro en el Unicaja ambos equipos resultan reconocibles. Unicaja estuvo cómodo cuando Kravish tiró del grupo y el bloque pudo correr. Fue en los dos primeros cuartos. A ese buen Unicaja opuso el Valencia su baloncesto vertiginoso, de muchas posesiones, tiros rápidos y una amenaza permanente desde cualquier posición. El arsenal de Pedro Martínez es superior al del año pasado y esa fue la manera de desequilibrar la semifinal. Ocho jugadores anotaron entre 7 y 20 puntos con Omari Moore (20 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias) como referente. El escolta estadounidense procedente del Darussafaka turco anotó y ofreció un catálogo amplísimo de decisiones acertadas. Hubo más. Como De Larrea que mostró un protagonismo que no hará más que crecer. Unicaja pagó su desacierto desde el tiro libre (14/24 para un 58 por ciento).

87. Unicaja (26+18+27+16): Perry (12), Castañeda (0), Web III (6), Sulejmanovic (5) y Kravish (13) -quinteto titular- Balcerowski (10), Barreiro (7), Díaz (0), Duarte (13), Tillie (5), Kalinoski (8) y Djedovic (7).

93. Valencia Basket (18+25+30+20): Thompson (8), Moore (20), Puerto (9), Pradilla (0) y Reuvers (7) -quinteto titular- Iroegbu (9), Taylor (10), De Larrea (15), Sako (5), Costello (10) y Nogués (0).

Árbitros: García González, Pérez Pizarro y Serrano. Sin eliminados.

Incidencias: 8.807 espectadores en el Martín Carpena. Primera semifinal de la Supercopa.

SEMIFINALES

Unicaja, 87 - Valencia Basket, 95

Real Madrid-La Laguna Tenerife (21:00, Dazn)

FINAL

Unicaja-¿? (19:00, Dazn)