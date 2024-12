El Barça apelará la expulsión de Flick en el Benito Villamarín

El FC Barcelona no está teniendo un momento fácil con Hansi Flick al mando, pese a que todo empezó de maravilla. El empate en el Villamarín, dejó una polémica decisión arbitral que ahora podría tener consecuencias para el entrenador alemán.

El choque comenzó con optimismo para los visitantes, cuando Robert Lewandowski adelantó al Barça con un gol antes del descanso. Sin embargo, la segunda parte se tornó mucho más compleja para el conjunto blaugrana. Un penalti cometido por Frenkie de Jong sobre Vitor Roque cambió el rumbo del encuentro. En una disputa por el balón, el centrocampista neerlandés pisó al delantero brasileño, lo que llevó al árbitro a recurrir al VAR. Después de revisar la jugada, Muñiz Ruiz señaló la pena máxima a favor del Betis.

Lo que vino a continuación fue una reacción inesperada de Hansi Flick, quien, desde la banda, mostró su descontento de manera vehemente ante la decisión del árbitro. Este gesto, que para muchos fue una simple manifestación de frustración, no pasó desapercibido para el colegiado, quien le mostró la tarjeta roja directa. Así, el entrenador alemán tuvo que abandonar la banda y presenciar el resto del encuentro desde la grada, donde vería cómo su equipo, a pesar de sus esfuerzos, permitía el empate en el minuto 94, con un gol de Assane Diao.

Este empate, que llegó de manera dramática, dejó un sabor amargo en el Barça, más aún al saber que el Real Madrid había logrado una victoria, lo que acercaba nuevamente a los blancos a solo dos puntos de los catalanes, con un partido menos. Un golpe duro para el equipo de Flick, que veía cómo sus esfuerzos por aferrarse al liderato se desvanecían.

Ante esta situación, el FC Barcelona ha decidido apelar la expulsión de su entrenador, según dijo "El Chiringuito". De ser aceptada la apelación, Flick podría evitar perderse los dos próximos partidos de LaLiga EA SPORTS: uno contra el Leganés y otro contra el Atlético de Madrid, ambos cruciales para mantener la distancia con sus perseguidores.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Flick fue cuestionado sobre su expulsión y la jugada del penalti. El técnico alemán explicó su versión de los hechos, defendiendo que su reacción no fue dirigida contra el árbitro ni contra nadie en particular, sino más bien una manifestación de frustración consigo mismo por lo que consideraba una tardanza innecesaria en la decisión del VAR. "No he dicho nada a nadie, solo ha sido mi reacción. Tardó mucho en decidir si era penalti o no. Si necesitas tanto tiempo, puede ser duda. No estoy de acuerdo en mi expulsión. No me había pasado nunca. Pero tal vez es algo de aquí. Me he enfadado conmigo mismo, no contra nadie", afirmó.