El Barça toma oxígeno en el Clásico (83-78)

El equipo que más lo necesitaba se llevó el Clásico. El Barça, después de siete derrotas en los últimos diez partidos, provocó el tercer tropiezo de la temporada para el Real Madrid. El equipo de Chus Mateo no mostró la imagen habitual después del descanso. La intensidad del Barcelona, fruto de la necesidad, y un partido enorme de Vesely (27 puntos y 4 rebotes) y Laprovittola (14 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias) pasaron por encima del líder de la Euroliga.

Roger Grimau, uno de los muchos señalados en la crisis del Barça, decidió ser atrevido y retocar aspectos de su equipo para afrontar el Clásico con un ánimo diferente al que arrastraba el Barça. Apostó por un quinteto enorme, con cinco jugadores por encima de los dos metros. Emparejó a Da Silva con Campazzo y decidió hacer cambios defensivos constantes. Su política intervencionista resultaba apropiada para un equipo necesitado de chispazos. La apuesta sorprendió lo justo al Madrid. Si al principio se sintió un poco descolocado, Musa se encargó de poner a cada uno en su sitio a base de triples. El alero bosnio anotó cuatro en poco más de cinco minutos. Fue la forma que encontraron los blancos de silenciar el Palau y de trasladar la tranquilidad habitual que desespera a los rivales. Grimau siguió ofreciendo alternativas para que la primera escapada (14-22) no fuera a más. El cambio fue radical. De jugar con un quinteto con muchos centímetros pasó a utilizar a tres bases. Dos de ellos, Satoransky y Jokubaitis, son otros de los señalados.

Fue el tercero, Laprovittola, el que consiguió que el Madrid dejara de sentirse a gusto en el Palau. Porque Poirier estaba con la actividad habitual y Llull se encontraba en uno de esos partidos en los que está en su salsa. Cuando el argentino asumió el mando del Barça, la dinámica cambió. Su dirección y sus puntos implicaron en el partido a Parker y Vesely. El pívot checo es desde la temporada pasada uno de los pocos hombres grandes que generan problemas a Tavares. Así fue como el Barça logró reducir ventajas y que la escasa presencia de Willy Hernangómez no pesara en el ánimo de su equipo.

El Barça repitió la apuesta por el tamaño en el quinteto con el que comenzó el tercer cuarto. Y el Madrid volvió a sentirse a disgusto. Sin los triples de Musa, Campazzo no encontró soluciones y el tamaño del quinteto también redujo la importancia de Tavares. Entre el final del segundo cuarto y el comienzo del tercero, el Barça sumó un parcial de 12-3 en el que Vesely siguió teniendo mucho protagonismo. El Madrid sobrevivió más de medio cuarto con un triple de Musa y otro de Hezonja. Los argumentos del Barcelona estorbaban al Madrid, pero el rédito era escaso. Y con la presencia de Sergio Rodríguez, Chus Mateo encontró el antídoto a un periodo espeso. Un contraataque, un triple y una asistencia bastaron para que el Madrid entrara en el tramo decisivo por delante y que las buenas sensaciones del Barça no fueran a más.

El Barça necesitaba que el partido tomara más temperatura, que no hubiera calma. Lo encontró por una vía inesperada. Un amago de bronca entre Laprovittola y Sergio Rodríguez encendió los ánimos del equipo azulgrana y del Palau. La acción se resolvió con una antideportiva para cada uno. Pero lo importante sucedió justo después. El Barça se puso a defender con una intensidad que no había mostrado en todo el mes de diciembre. Y Jan Vesely añadió a su regularidad de toda la temporada, una contundencia de la que el checo presumía hace años. El Barcelona sumó un parcial de 12-0 desde el choque entre "Lapro" y el "Chacho". El Madrid estaba ofuscadísimo. El tiro exterior había dejado de funcionar y las pérdidas se acumulaban. Quedaba media vida, pero el Madrid no era el equipo de toda la temporada. Y como el Barça no era el del mes de diciembre, la victoria se quedó en el Palau. El Clásico fue la mejor terapia posible para los azulgrana. La derrota no altera el ánimo ni el liderato de los blancos y puede servir como punto de inflexión para el equipo que más necesitado llegaba. Ya lo decía Vesely, el mejor con diferencia, después del partido: "Es una victoria importantísima para nosotros y nos hemos enseñado cómo debemos jugar".

83. Barcelona (21+24+15+23): Satoransky (2), Kalinic (13), Parker (10), Da Silva (2) y Vesely (27) -quinteto titular- Parra (2), Hernangómez (6), Laprovittola (14), Jokubaitis (4) y Brizuela (3).

78. Real Madrid (25+22+15+16): Campazzo (6), Abalde (3), Musa (19), Ndiaye (4) y Tavares (6) -quinteto titular- Llull (9), Hezonja (16), Poirier (6), Causeur (2) y Rodríguez (7).

Árbitros: Mogulkoc (Tur), Difallah (Fra) y Konstantinovs (Let). Sin eliminados. Técnica a Grimau.

Incidencias: 7.500 espectadores en el Palau Blaugrana. Partido correspondiente a la décimo octava jornada de la Euroliga.

18ª jornada: Fenerbahçe, 76- Estrella Roja, 85; Zalgiris Kaunas, 77-ALBA Berlín, 71; Maccabi Tel Aviv, 93-Mónaco, 83; Olympiacos, 79-Milán, 74; Partizán, 90-ASVEL Villeurbanne, 77; Valencia, 93-Anadolu Efes, 88; Virtus Bolonia, 85-Bayern Múnich, 83; Baskonia, 75-Panathinaikos, 73 y Barcelona, 83-Real Madrid, 78.

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Real Madrid (17/1); 2. Virtus Bolonia (13/5); 3. Barcelona (12/6); 4. Maccabi Tel Aviv (11/7); 5. Panathinaikos (10/8); 6. Olympiacos (10/8); 7. Mónaco (10/8); 8. Partizán (10/8); 9. Valencia Basket (10/8); 10. Fenerbahçe (10/8); 11. Baskonia (10/8); 12. Bayern Múnich (8/10); 13. Milán (7/11); 14. Estrella Roja (7/11); 15. Anadolu Efes (7/11); 16. Zalgiris Kaunas (6/12); 17. ALBA Berlín (3/15); 18. ASVEL Villeurbanne (2/16).