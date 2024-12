El Balón de Oro entregado por France Football en 2023 sigue siendo un tema de debate en Brasil, donde muchos insisten en que Vinicius Jr. fue víctima de discriminación racial al no recibir el premio, a pesar de su destacada temporada con el Real Madrid. Aunque el brasileño pudo consolarse con la victoria en el premio The Best, otorgado por la FIFA, en su país natal no se olvida la controvertida decisión que lo dejó fuera del galardón más prestigioso del fútbol.

La periodista brasileña Milly Lacombe ha sido una de las voces más fuertes al respecto. En una reciente columna para el diario UOL, Lacombe no dudó en cargar contra la elección de Rodri, mediocampista del Manchester City, como ganador del Balón de Oro. La periodista apuntó directamente a la raíz del problema: "Vinícius ganó el The Best limpiamente y lavó el alma de quienes se dieron cuenta de lo evidente: perdió el premio de la revista francesa ante Rodri por racismo", escribió Lacombe, defendiendo que el verdadero motivo de la derrota de Vinicius fue su lucha contra los prejuicios raciales que enfrenta dentro y fuera del campo.

Lacombe aclaró que no considera a Rodri un mal jugador, sino todo lo contrario: "Rodri es un jugador extraordinario", afirmó. Sin embargo, la periodista sostiene que, en términos de influencia y protagonismo, Vinicius Jr. fue el jugador más decisivo en la temporada 2022-2023, y que la elección de Rodri, pese a sus méritos, no refleja la realidad del curso futbolístico. "Nadie fue tan decisivo como Vinícius. Vini perdió contra el 'educado' Rodri porque Vini molesta a los racistas dentro y fuera del campo", concluyó Lacombe, haciendo referencia a la figura del mediocampista español como alguien más "aceptable" para una parte de la élite futbolística.

La polémica sobre el Balón de Oro sigue dejando huella, no solo por la sorpresa de la victoria de Rodri, sino también por el contexto social y racial en el que se ha enmarcado la elección. La figura de Vinicius Jr. ha estado en el centro de una serie de ataques racistas a lo largo de la temporada, tanto dentro de los estadios como en las redes sociales. Para muchos, su imagen como un joven futbolista con una personalidad vibrante y una estética que desafía los estereotipos tradicionales no es algo que los sectores más conservadores dentro del fútbol estén dispuestos a aceptar.

Pese a que la victoria de Rodri no se puede deshacer, la discusión sobre el Balón de Oro 2023 probablemente perdurará durante mucho tiempo. El debate no solo refleja una discrepancia sobre el rendimiento deportivo, sino que también pone de manifiesto las tensiones sociales que aún existen en el deporte más popular del mundo. Mientras tanto, Vinicius Jr. sigue demostrando, con su talento y su carácter, que es una de las grandes figuras del fútbol contemporáneo, y su camino sigue marcado por el reconocimiento de aquellos que aprecian su contribución al juego, más allá de cualquier galardón.