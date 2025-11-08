El "Bribón" y el "Titia" no llegan a tiempo para el Desafío Barceló

El "Bribón" y el "Titia" no van a competir en el Desafío Barceló. Debido a las duras condiciones climatológicas registradas esta semana, el buque portacontenedores "MSC Kayla", que transportaba a ambos desde Estados Unidos hasta Vigo, ha sufrido un retraso y se encuentra en Gijón. El barco tenía previsto arribar al puerto de Vigo en la madrugada del viernes pero su ETA (Estimated Time of Arrival) se ha pospuesto hasta el lunes.

La tripulación del "Titia" competirá a bordo de su segundo barco, "Acacia", mientras que la del "Bribón" aprovechará para ayudar a otros equipos a mejorar su puesta a punto y maniobras, como es el caso del "Stardust", que para el Desafío Barceló contará con el campeón olímpico y cuatro veces campeón del mundo de 6 Metros, el cántabro Jane Abascal. El resto de la tripulación del actual campeón del mundo saldrá al campo de regatas en una embarcación de apoyo, ya que "Cristina", barco de asistencia del "Bribón", también viaja a bordo del "MSC Kayla".

El Desafió Barceló se presenta ahora con el "Alibaba II" de Miguel Lago, como máximo favorito.

Esta noche, a partir de las 20:30 horas, el Real Club Náutico de Sanxenxo acogerá el acto de cesión de los trofeos conseguidos por los equipos españoles en el pasado Campeonato del Mundo celebrado en Nueva York. La Copa Rey Juan Carlos, que los campeones del mundo reciben para su custodia durante dos años hasta la próxima edición, y el Trofeo Lucie, otorgado a la mejor regatista femenina clasificada en todas las categorías de la clase 6 Metros, serán depositados para su custodia al Real Club Náutico de Sanxenxo.

Alicia Freire, galardonada con el Trofeo Lucie en Nueva York, estará acompañada por la tripulación de "Titia" para hacer entrega del trofeo a Sabela Domínguez , en representación de la junta directiva del RCNS. La tripulación del "Bribón", de manos del propio Rey Juan Carlos, hará entrega de la Copa que lleva su nombre y que donó el pasado mes de septiembre a la ISMA (clase internacional de 6 Metros) durante la ceremonia de inauguración del Campeonato del Mundo, a Isidoro Álvarez, secretario del RCNS y miembro más veterano de la junta directiva.