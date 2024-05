La brutal rajada de un periodista de “El Chiringuito” contra Messi: “No es un 10 en nada”

La eterna comparación entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo sigue estando presente en las tertulias y debates deportivos. Edu Aguirre, periodista de "El Chiringuito", se pronunció sobre este asunto cuando estaban haciendo un repaso al jugador más completo de la historia. "Cristiano Ronaldo es el mejor. Es un siete en todo y no es un 10 en nada", dijo. Después de este comentario, muchos compañeros suyos bromearon. "Se te va a hacer largo el programa", le avisaron.

En las redes sociales este tuit superó rápidamente los 300 RT y mucha gente empezó a criticar esta frase de Edu Aguirre. Además, muchos usuarios no dieron crédito al hecho de que dijera que Ronaldo es el mejor. "Son amigos... no hay más". "Este señor no tiene ninguna seriedad". "Paren esto...". Fueron algunos de los comentarios más virales a esta respuesta.

Ronaldo sigue superando todos los registros goleadores desde Arabia. Por su parte, Leo Messi intenta hacer lo propio desde Miami. Su Inter Miami, donde comparte vestuario con Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, entre otros, no terminar de carburar. Todo esto bajo las órdenes del Tata Martino que les conoce muy bien, puesto que en su día les entrenó.

Hay que recordar que tanto Messi como Cristiano siempre se elogiaron mutuamente y dejaron a un lado esa histórica rivalidad que sí tuvieron en el campo y con los números como principal tema de atracción.