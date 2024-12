El Cacereño: 23 meses después del Real Madrid, el Atlético

«Es un día grande para Extremadura al que hemos dedicado mucho trabajo y en el que hemos depositado una enorme dosis de ilusión», apunta Carlos Ordóñez, presidente del Cacereño. El Atlético de Madrid visita el estadio Príncipe Felipe y en la ciudad se recuerda la visita del Real Madrid a primeros de enero de 2023. De la capacidad de 7.000 espectadores del campo se ha pasado a 12.700, ya hay vendidas más de 10.000 localidades y se espera colgar el cartel de «no hay billetes».

«El Cacereño tiene una mentalidad similar a la del Atlético de Madrid. Somos un equipo rocoso, con el mono de trabajo puesto al igual que hace el Atlético», afirma el presidente. «Nos quedamos con ganas de dar la sorpresa ante el Real Madrid –0-1 para los blancos– y ojalá pueda ser ahora», apunta el presidente.

Julio Cobos es el entrenador del equipo y también se muestra ilusionado. «Queremos disfrutar de la Copa y vamos a hacer todo lo posible para imponer nuestra forma de jugar», comenta. La motivación en el vestuario es extraordinaria. «Si somos capaces de eliminar al Atlético sería algo histórico, pero nosotros seguimos con la mentalidad de vivir el fútbol con normalidad. Si ganamos, tocaría seguir trabajando igual», asegura. Cobos ve el partido contra el Atlético como la oportunidad de seguir demostrando la evolución de su Cacereño, un club que ha ido creciendo con el tiempo y que ya ha tenido buenas experiencias en la Copa.

Javi Barrio, defensa central del equipo, tiene claro que, aunque las probabilidades son escasas, pero... «¿y si pasa?». «De cada cien partidos contra el Atlético ganamos uno y puede ser este. Ojalá tengamos la suerte de vivir algo que no se repite todos los días. Estuve lesionado mucho tiempo y este fue el mejor regalo posible», afirma el defensa que compagina. el fútbol con sus estudios financieros. «Todos los jugadores de la plantilla vivimos del fútbol, pero cuando colguemos las botas tendremos un problema si desde ya no nos preocupamos por nuestro futuro», asegura.

Para los jugadores locales tener enfrente a futbolistas como Oblak, Koke, Griezmann o Julián Álvarez es un sueño hecho realidad. «Koke por ejemplo significa mucho para la afición del Atlético y para mí es el más importante», afirma Barrio que tiene pensado pedir la camiseta a Koke al final del partido.

Una seguridad y unas entradas de Primera División

La importancia del partido en la capital extremeña va más allá del aspecto deportivo. El Ayuntamiento ha tomado medidas extraordinarias para garantizar la seguridad del evento con un operativo que incluye más de 130 efectivos de policía, Guardia Civil y Protección Civil, así como un sistema de transporte público reforzado. Las entradas, con precios que oscilan entre los 70 y 95 euros, están a punto de agotarse.

Simeone, que no podrá contar con Griezmann, no se fía. «Pondremos el equipo con el que creemos que le podemos hacer daño al Cacereño, un equipo competitivo, un equipo que, sobre todo en casa, responde muy bien con muy buenos resultados en este último periodo. Competirá, no tengo ninguna duda. Ya lo hemos visto hace dos temporadas con el Real Madrid, que compitieron muy bien y no me imagino otra situación de lo que veo en los vídeos», dice el Cholo.

El que puede regresar en Cáceres puede ser el central Le Normand tras superar el traumatismo craneoencefálico con hematoma subdural sufrido en el derbi. «Empezó a ponerse en forma y ya está en disposición de poder empezar a competir. Desde la ilusión que transmite y el entusiasmo, está muy contento y con muchas ganas de ayudar al equipo», comenta el técnico. El Atlético buscará en el Príncipe Felipe su octava victoria consecutiva entre todos los torneos que disputa.