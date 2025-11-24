Una campeona de aerobic revela el método más eficaz para fulminar los kilos: solo necesitas 10 minutos y una pelota de tenis

Imagina poder reajustar tu cuerpo, quemar grasa y tonificar tus músculos con solo 10 minutos al día. Parece imposible, ¿verdad?. Pues su eficacia está demostrada.

Se llama Kaoru y además de entrenadora personal es campeona nacional de aerobic en su país y ha creado un método para adelgazar basado en la liberación miofascial que promete perder peso haciéndolo solamente diez minutos al día y utilizando una pelota de tenis.

Ha dedicado más de cuarenta años al cuidado personal y ha decidido compartir su método para ponerse en forma con todo el mundo. ¿En qué consiste este método? Este sistema se basa en la ciencia de la liberación miofascial, es decir, en relajación de las fascias mediante el masaje con una pelota de tenis y añade también ejercicios de yoga y pilates. Sólo 10 minutos al día son suficientes para disfrutar de todos los beneficios de este maravilloso y relajante método de automasaje que además consigue, como "efecto secundario", estilizar la figura.

La deportista y gurú fitness es propietaria de STUDIO Apro, un estudio exclusivo en el barrio de Omotesandō, en Tokio; y la autora de 'Adelgaza con Kaoru', un best-seller en el que reveló el secreto japonés para ponerte en forma con solo una pelota de tenis y 10 minutos al día, una técnica que poco más tarde popularizó el actor [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/deportes/20220915/acw7taanzfc6fkr2rppy756liy.html|||Miki Ryôsuke tras conseguir perder 13 kilos, basada en principios simples de respiración y relajación]] pero diseñados para maximizar los resultados en el menor tiempo posible. Muchos atletas de élite también se han rendido a él.

Este método, que ya es todo un éxito a nivel mundial, combina los principios del aeróbic, pilates y yoga para crear un entrenamiento de alta intensidad y bajo impacto accesible para cualquier persona, independientemente de su nivel de condición física o experiencia.

Lo único que necesitas es una esterilla y una pelota, una herramienta que ayuda a mejorar el equilibrio, la fuerza central y la flexibilidad, ideal para cualquiera que busque tonificar su cuerpo y mejorar su salud genera con poco esfuerzo.

Algunos ejercicios del método Kaoru

Relajación de las plantas de los pies: con este ejercicio reajustamos el arco plantar y la pelvis y estilizaremos la cintura. Para hacerlo debes hacer rodar la pelota de tenis por la planta del pie lo más recta posible ejerciendo presión desde el talón a los dedos. Flexionar la rodilla de la pierna con la que pisas la pelota colocando la otra pierna detrás y ejerciendo presión dejando caer el peso sobre la pelota.

[[CONTENT:Image|||660931869e89b0e4eb625f84|||https://img-cms.larazon.es/clipping/images/2024/03/31/8FF3E861-8607-4F3D-8A4B-C6479384FD86/30.jpg]]

Relajación de los gemelos, este mejora la circulación de todo el cuerpo. Para hacerlo coloca la pelota en la corva y, luego, siéntate de rodillas para presionar así la pelota con el gemelo y el cuádriceps. Mantén la posición diez segundos. Levanta los glúteos y los muslos y lleva la pelota al centro de la pantorrilla otros diez segundos, luego pon la pelota en el tobillo, antes del tendón de Aquiles y aguanta ahí otros diez segundos. Repite con la otra pierna.

El siguiente ejercicio es para reducir volumen en la zona de los glúteos y elevar la cadera. Para hacerlo siéntate en la colchoneta con la pelota debajo de tu cadera, túmbate sobre el lado en el que has colocado la pelota, apoya la mano en el suelo y dobla la rodilla hacia fuera. El otro glúteo debe estar suspendido en el aire. Rueda la pelota sobre el glúteo un minuto y repite el ejercicio con el otro lado.

[[CONTENT:Image|||660931be9e89b0e4ec625f84|||https://img-cms.larazon.es/clipping/images/2024/03/31/08F7D69E-175E-4ABD-8F14-50371F691EBF/30.jpg]]

Por último estira la musculatura de las nalgas, así conseguirás que se eleve la cadera y tus piernas parezcan más largas.