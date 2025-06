La bicicleta que lleva esperanza: el reto de José María López

Desde hace diez días, el ciclista y creador de contenido José María López ha emprendido una aventura solidaria que le llevará casi un mes de dedicación: recorrerá los cuatro puntos cardinales de la Península Ibérica. El reto tiene como objetivo dar una segunda oportunidad a algunos niños de países sin recursos que padecen leucemia y que por medio de la Fundación Española para la Lucha contra la Leucemia Infantil (FELL) podrían tratarse. "A mi esposa, que es médico, le llegó la información de que había una niña con leucemia que estaba recién trasplantada de médula y necesitaban ayuda", comenta. Así comenzó esta aventura, con la historia de Melissa, una pequeña de Nicaragua que la FELL trajo a España en diciembre de 2024 junto con su madre para apoyarla con el trasplante que necesitaba debido a que no tenían cómo afrontar los gastos.

Al conocer la situación, José María se interesó por la causa y decidió aportar su granito de arena: "Hablé con el presidente de la Fundación (FELL), visité a la niña y a través de las redes sociales tuve la oportunidad de mostrar el caso de ella, pero mi sorpresa llegó al ver la reacción que despertó en la gente". Las personas se solidarizaron y empezaron a enviarle diferentes ayudas a Melissa. Hoy la pequeña está apadrinada por él y avanza con su tratamiento, que todavía tiene un año por delante.

Pero fue precisamente este acto de humanidad la piedra angular que incentivó el Reto Solidario: Vuelta a España en Bicicleta 2025. "Quería hacer algo, así que uní dos cosas: un reto, como los que generalmente hacía en verano, pero esta vez asociado a un problema, en este caso la leucemia infantil", detalla José María López.

Emprender esta iniciativa no ha sido tarea fácil. Gracias a los patrocinios, principalmente del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y NDL Pro-Health, la marca de Rafa Nadal, se pudo materializar esta aventura que emprendió a primeros de mes. Ya con todos los recursos necesarios, la preparación física no fue un problema: "Llevo los últimos 15 años haciendo Ironman (triatlón) y son muchas horas encima de la bicicleta. Ahora fue solamente afinarme física y mentalmente", aclara José María.

El atleta oriundo de Orihuela, Alicante, planea llegar a los cuatro puntos cardinales de la Península Ibérica: Estaca de Bares (norte), Tarifa (sur), Cabo de Creus (este) y Finisterre (oeste). El viaje, además, cuenta con otras tres personas que forman parte del staff: "Una es mi hermana, llevo a un amigo que me ayuda con las redes sociales y está otro chico que se encarga de hacer los vídeos largos para YouTube". El objetivo es maximizar la visibilidad del reto, no por fama, sino para recaudar 28.800 eurosy cambiar la vida de al menos ocho niños que luchan contra la leucemia y no cuentan con los recursos suficientes para tratarla.

Sin ningún día de descanso, con el sol sobre sus hombros y el camino bajo sus dos ruedas, López mantiene la mirada puesta hacia su meta, Caravaca de la Cruz, en donde planea terminar el recorrido el 29 de junio. Su particular Vuelta a España se puede seguir por sus redes sociales como en Instagram (@josemaria_lpz) y las donaciones se pueden realizar desde la web migranodearena.org. "Al final, cada euro cuenta", concluye José María.