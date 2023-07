El desprecio del Tour a la bandera española: la elimina para poner una ikurriña

El ciclista español Pello Bilbao (Bahrain Victorius) se ha impuesto este martes en la décima etapa del Tour de Francia, disputada entre Vulcania e Issoire sobre 168 kilómetros, tras colarse en la fuga del día y ser el más rápido en el esprint final, rompiendo la 'maldición' del ciclismo nacional, que no ganaba en la ronda gala desde hace cinco años. En un día marcado por la lucha por formar la escapada, el ciclista vizcaíno ha devuelto la victoria a España después de 100 etapas, desde que Omar Fraile venciera en el Tour de Francia de 2018. Pero su gesta quedará poco después eclipsada por la polémica decisión de los organizadores de la ronda gala en su tuit de felicitación al corredor.

La cuenta de Twitter de la ronda gala dibujó con emoticonos de cuadrados rojos y amarillos un mosaico con la bandera española para felicitar al campeón del día. Dicho mensaje apenas duró treinta minutos en vigor ya que fue editado para eliminar la enseña nacional y cambiarla por la ikurriña. ¿Un error? ¿Una orden 'de arriba'? ¿Un homenaje al País Vasco por haber acogido el inicio de la carrera?, ¿Una claudicación ante las presiones nacionalistas?... Sea cual se el motivo, la eliminación de la bandera española provocó un sonoro escándalo en redes sociales.

Pero la cosa no quedó ahí. La victoria de Bilbao ponía también fin a la sequía del ciclismo español en la ronda gala. Por eso, desde el Tour publicaron un tuit (que borraron de inmediato) en el que acompañado de un “Viva España” y dos banderas. Recordaban así la última victoria, conseguida en 2018 por Omar Fraile.

las reacciones no se hicieron esperar y muchos usuarios criticaron la bajada de pantalones de la ronda gala o el doble rasero con vencedores de otras autonomías. "El tuit original fue con la bandera española y corrigieron por la bandera vasca. De locos. O sea que para @LeTour no ganó un español?" o "Creo que cuando ganaba Contador no ponían la bandera de Madrid, no entiendo a que viene esto, me alegro mucho que haya ganado un vasco, que de momento hasta la fecha pertenece a España, estas cosas son las que hacen que se note como esta el nivel en general, a si nos pasa", son algunos de los indignados comentarios que pueden leerse en redes sociales.

Esta no es la primera vez que se produce una polémica de este tipo en el deporte. En 2015, el alavés Mikel Landa protagonizó una agria polémica al no quitarse la gorra mientras sonaba el himno de España. Las críticas vinieron a raíz de que Landa, tercer clasificado del Giro de Italia, no se quitó la gorra mientras sonaba el himno español en honor al ganador de la ronda italiana, Alberto Contador, en el podio final. Rápidamente las redes se inundaron de mensajes que calificaron de "vergonzosa" la actitud del ciclista alavés. Los insultos alcanzaron tal nivel que el propio ciclista se vio obligado a disculparse.

No hace mucho, también vivimos la guerra de bandera en el GP de Cataluña de Fórmula 1. Varios usuarios denunciaron en Twitter el veto a la bandera española en el circuito. La organización, al parecer, justificaba la retirada de estas banderas alegando que obstruyen la visión de otros espectadores. Sin embargo, muchos desconfíaron de esta justificación y la tacharon de mera excusa para censurar la bandera española. Y es que el independentista y ex president del Parlament Roger Torrent (ERC), ahora también presidente del Circuito de Fórmula 1 de Cataluña, ya había anunciado su intención de impedir banderas españolas durante la competición disputada a principios de junio.

La polémica tuvo una contundente respuesta del pilotos Carlos Sainz. El piloto de Ferrari anunció que adaptaba su uniforme para "lucir con orgullo en Montmeló los colores de España".

Todas estas acciones tienen como mar de fondo que en 2018 el circuito de Montmeló indignó a los pilotos poniendo el himno de España y posteriormente Els Segadors catalán, teniendo éste una duración desproporcionada de tiempo. Incluso Fernando Alonso amagó con irse en mitad del himno de Cataluña. Las protestas fueron numerosas y tanto Alonso como Sainz se fotografiaron y exhibieron sendas banderas española al término de la carrera.

La "guerra de banderas" parece no tener fin.