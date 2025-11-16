Felipe Orts sigue la línea ascendente con un séptimo puesto en Hamme

El belga Thibau Nys ganó el ciclocrós de Hamme (Bélgica) al superar la dura resistencia del británico Cameron Mason, mientras que Felipe Orts volvió a completar otra buena actuación con una séptima plaza.

Nys, que dominó la prueba desde la salida, se encontró con la oposición de Mason, a quien, tras un intenso final, superó por tan solo un segundo y completó el podio el neerlandés Joris Nieuwenhuis, que precedió a su compatriota Lars van der Haar.

Felipe Orts luchó en los puestos de privilegio, pero no pudo hacerlo por el podio y consiguió una meritoria séptima plaza a 50 segundos. El alicantino está ahora mismo en el 11º lugar del ranking UCI, a la espera de volver a entrar en el Top10. Sin embargo, en esta ocasión no ha podido defender los puntos logrados en la misma prueba el año pasado, ya que entonces se subió al podio y fue tercero.

En lo que llevamos de temporada 2025-26, Orts ha conseguido ya una victoria. La logró el pasado mes de octubre en el Kiremko Nacht de Woerden, en Países Bajos, una prueba de categoría C2. También volvió a entrar entre los diez mejores en el pasado Campeonato de Europa.