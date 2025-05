Para Marco, con cariño de papá desde el desierto

Luis León Sánchez no quiso esprintar en la primera llegada de la Skoda Titan Desert Marruecos. «Me ha dicho que hoy no iba a ganar, pero me siento totalmente ganador por poder aguantar la rueda de estos dos bicharracos y de vivir esta experiencia», decía Fran Herrero, el ganador, después de cruzar la línea de meta en Merzouga.

Herrero, un segoviano de Carbonero el Mayor, tenía ganas de lograr una victoria que el año pasado se le escapó por un despiste en la última etapa. Recortó navegando por las dunas, pero al llegar al segundo punto de control, de paso obligatorio, se dio cuenta de que se había saltado el primero. «Me he saltado uno, ¿verdad?», preguntó. Cuando se lo confirmaron tiró la bici y se apartó para rumiar su desgracia.

Lo que más le dolió es que aquella victoria tenía una dedicatoria que ha podido recuperar un año después. «Me emociono mucho. Me gustaría mandar un mensaje a una persona que de aquí a unos años tendrá conciencia y espero que vea este mensaje. A mi hijo Marco, esta victoria se la dedico a él. Hijo, siento no pasar todo el rato que me gustaría contigo, pero espero que dentro de unos años cuando veas este vídeo y las locuras que tu padre hacía en el desierto estés orgulloso de mí. Yo te quiero un montón y lo paso mal cuando no paso tiempo contigo. Te amo, hijo, te amo», dijo antes de recibir ninguna pregunta.

«Esta victoria es muy importante para mí, quería dedicar una victoria en Marruecos a mi hijo desde que nació,el año pasado llevaba su foto en el cuadro de la bici y quería ganar una etapa para dedicársela y no pude. Aquella imagen tan épica mía en las piedras pensando en él era lo que me venía a la cabeza y este año no he puesto su foto en el cuadro porque a veces era impotencia, he querido hacerlo así y ya está, tengo el mensaje para mandárselo», añadía.

Sabe Fran que su momento de gloria era esta primera etapa, que después llegará el momento de los exciclistas de carretera, de Luis León Sánchez y de Andrey Amador. Luisle pasó mejor las dunas que el año pasado, el de su debut en Marruecos. Para Andrey la cosa resultó más sencilla. «Es que él viene del mountain bike», asume el murciano.

«Sabía que si tenía algún punto fuerte eran las dunas, he salido completamente diferente a los demás, por la derecha, y he podido salir primero, pero Andrey me ha sorprendido cómo ha pasado, para ser su primer paso por dunas ha sido brutal, tiene una técnica que flipas, va espectacular. Me costaba relevarle, pensaba que iba haciendo el zorro, pero no podía y luego ya llegando a meta me ha cogido Luisle y hemos entrado juntos», resumía Fran Herrero, con su maillot de campeón de España. Amador entró 18 segundos por detrás de ellos.

En ese grupo estaba previsto que estuviera Luis Ángel Maté, que ha corrido tres veces la Titan Desert Almería, pero que se encuentra en Marruecos. El andaluz se dejó casi 24 minutos. Había superado las dunas con cierta solvencia, pero tres pinchazos lo dejaron fuera de la pelea por la victoria. Antes de la salida Luisle y él comentaban la presión de los neumáticos, pero eso no le libró de la desgracia. «Es un orgullo para mí poder estar con esta gente que tiene este palmarés, poder ver lo que hay que aprender de ellos», dice Fran Herrero, que vestirá el primer maillot de líder.

En categoría femenina, sin la dominadora absoluta de la carrera, Tesssa Kortekaas, la victoria fue para Pili Fernández.