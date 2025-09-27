Mavi García consigue el bronce en el Mundial de ciclismo

La canadiense Magdeleine Vallieres dio la sorpresa y se proclamó campeona del mundo de ciclismo en ruta en Ruanda al imponerse en la carrera elite femenina, prueba en la que Mavi García, bronce, dio la cuarta medalla a España.

Vallieres se impuso sobre un recorrido de 164,6 km con salida y llegada, como todas las carreras de estos campeonatos, en la capital Kigali, con un tiempo de 4 horas, 34 minutos y 48 segundos, a una velocidad media de 35,939 km/hora.

Completó el podio la neozelandesa Niamh Fisher-Black, plata a 23 segundos de la ganadora y con cuatro de ventaja sobre una Mavi García que dio la sensación de legar desfondada pero que defendió la medalla ante el acoso de la suiza Elise Chabbey, cuarta a 41 segundos de Vallieres.