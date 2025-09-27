Acceso

Mavi García consigue el bronce en el Mundial de ciclismo

La balear sube al podio y consigue la cuarta medalla para España, las cuatro en categoría femenina

Mavi García posa en el podio con su medalla de bronce
Mavi García posa en el podio con su medalla de bronceRFEC
La canadiense Magdeleine Vallieres dio la sorpresa y se proclamó campeona del mundo de ciclismo en ruta en Ruanda al imponerse en la carrera elite femenina, prueba en la que Mavi García, bronce, dio la cuarta medalla a España.

Vallieres se impuso sobre un recorrido de 164,6 km con salida y llegada, como todas las carreras de estos campeonatos, en la capital Kigali, con un tiempo de 4 horas, 34 minutos y 48 segundos, a una velocidad media de 35,939 km/hora.

Completó el podio la neozelandesa Niamh Fisher-Black, plata a 23 segundos de la ganadora y con cuatro de ventaja sobre una Mavi García que dio la sensación de legar desfondada pero que defendió la medalla ante el acoso de la suiza Elise Chabbey, cuarta a 41 segundos de Vallieres.

