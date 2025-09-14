Movistar Team sigue 'españolizando' su proyecto con Juanpe López

Sigue el Movistar Team dándole una vuelta de tuerca a su proyecto deportivo de cara a los próximos años. Un giro que pasa, inevitablemente, por potenciar el talento nacional y la 'marca España' encima de la bicicleta. El cuadro navarro, único equipo de licencia WorldTour en nuestro país, ha hecho oficial el fichaje de Juanpe López.

El escalador sevillano, a sus 28 años, cambia de colores por primera vez en su carrera profesional, pues firmó por Lidl-Trek en 2019 y hasta entonces se ha mantenido en las filas de la escuadra italoamericana. Defendiendo ese maillot consiguió ganar la general de los jóvenes del Giro de Italia allá por 2022, tras llevar sobre sus hombros la 'maglia rosa' durante 10 días, lo que le sitúa como el quinto español que más tiempo ha llevado la prenda de líder en la ronda italiana.

"Es un orgullo fichar por el conjunto de casa después de mi andadura de seis años fuera de España. Los cambios pueden traer algo bueno y el movimiento al equipo de mi país es una ambición multiplicada por dos. Quiero aportar la experiencia al equipo, aprender de los más veteranos y dar lo mejor de mí, que creo que aú me quedan unos años para dar el cien por cien", explicó Juanpe en un comunicado en el que Movistar anuncia su fichaje.

Actualmente, Juanpe suma dos victorias en su palmarés, ambas logradas en 2024. Ganó la tercera etapa del Tour de los Alpes, donde se acabó llevando también la general. Fue décimo en el Giro de 2022 y ha rozado dos veces el Top10 de la Vuelta a España.

Es la tercera incorporación oficial de los 'telefónicos', que ya anunciaron al joven Raúl García Pierna y a Roger Adrià, dos corredores que se han convertido en realidades después de ser promesas.