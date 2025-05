Noel Martín, el ciclista total que entrena a Fran Herrero, también gana en la Titan Desert

Noel Martín está acostumbrado a hacer de guía. Es su trabajo en el tándem con el que ha competido en dos Juegos Paralímpicos, en Río 2016 y en Tokio 2020, donde acabó consiguiendo la medalla de bronce. El ciclista del equipo Blyz Monte Nevado, el mismo de Fran Herrero, es también los ojos del líder de la Titan antes de que mire. Su entrenador desde los comienzos.

"Noel es mi entrenador, llevo con él toda la vida, me ha hecho evolucionar como deportista, es mi amigo y aquí me lo he traído para ayudarme e intentar ganar una etapa. Ha cumplido su objetivo y ya le tengo disponible cien por cien para mí", explica Fran, que aguantó toda la etapa con los favoritos, Luis León Sánchez y Andrey Amador. "Tenemos dos rivales que son dos World Tour, es un orgullo jugarme la carrera con ellos, ellos tienen un punto o dos más que nosotros, pero lo compenso con la cabeza, soy muy cabezón. A disfrutar de otro día de rojo y de la victoria de etapa de Noel", añade.

Los planes salieron bien para su equipo, pero no fue una etapa sencilla. Las lluvias caídas el jueves habían dejado impracticable parte del terreno por el barro y los charcos, por lo que la etapa comenzó con un recorrido neutralizado por carretera de 70 kilómetros. Después quedaba todavía otro tanto y ahí los ataques empezaron desde muy temprano. "No ha sido corta, han sido 140 kilómetros en toda regla", explicaba la ganadora en categoría femenina, Pili Fernández, que aventajó en algo más de cinco minutos a su gran rival, Annabel Fischer. "Al principio, aunque era neutralizada ha habido muchas caídas, mucha tensión, yo creo que eso ha desgastado mucho mentalmente y la salida ha sido una auténtica locura, se ha salido como si se acabara la carrera en cinco kilómetros. Ha sido una etapa más mental que física pero el calor ha hecho mucha mella", añade.

Noel intentaba controlar los cortes en los primeros tramos de la etapa, pero después la casualidad y sus ganas lo llevaron hasta la victoria. "yo me he metido en un charco y me iba mal el cambio, el que mejor me iba era el último, me he ido por otro lado, he cogido unos metros casi sin querer y he dicho vamos a intentarlo", confesaba. "Al ser una etapa más corta he pensando que con todo lo que he comido durante la carrera y antes para hacer 120 kilómetros [que acabaron siendo alguno más] tenía c gastarlo. Me he empezado a animar y les he cogido. Y cuando les he cogido ha arrancado Maté y me he ido con él", cuenta.

“Tengo instinto de corredor de carretera, de killer, de resolver escapadas y Maté ha estado muy listo y nos hemos podido jugar la etapa”, confesaba el ganador. “A Maté no le tengo que enseñar nada, él tiene que enseñarme a a mi y a muchos y cuando he visto que se ha marchado he visto que había que estar ahí”, reconocía el ganador.

Fran dedicó la victoria de la primera etapa a su hijo y Noel hizo lo mismo, aunque el suyo es algo más mayor que el de Fran. La dedicatoria de la etapa era para el niño, para su amigo José Joya, “ que tuvo una caída complicada y le dije que si ganaba una etapa se la iba a dedicar”, asegura Noel. Pero la dedicatoria era también para sus padres, especialmente para su madre, Teresa Infante, con la que espera competir algún día en la Titan Desert. “Mi madre monta en bici y me gustaría que algún día pudiéramos hacer esta prueba juntos. Hemos hecho otras como la Madrid-Lisboa en solitario que son muy duras y creo que a ella le iría muy bien”, dice.

La afición por la bicicleta no se transmitió de madre a hijo sino al revés. “La he metido yo en el ciclismo porque ella jugaba al fútbol y se lesionó el ligamento de una rodilla y luego el de otra. Empezó con la bici con 40 y tantos ya. Empezó a competir y ha sido campeona de España y también campeona de Europa, así que me ha dado buenos genes”, añade.

Noel ha probado todas las posibilidades de la bici. “Soy sobre todo de carretera, pero he corrido en todas las disciplinas: he corrido en pista, he corrido en gravel, en mountain hijke y en tándem”, donde además de ser medallista olímpico ha sido campeón del mundo. “Me gustan todas las disciplinas, me gusta el ciclismo, soy entrenador, soy entrenador de Fran y estar ahí con él es para mí un lujo”, advierte. Con el tándem ya consiguió la gloria, ahora espera conseguirla con Fran Herrero.