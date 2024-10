El combate Topuria-Holloway cada día más caliente: "¡Que se jodan todos...!"

El próximo sábado 26 de octubre, los fans de las artes marciales mixtas (MMA) tienen una cita ineludible en el UFC 308, que se celebrará en el Etihad Arena de Abu Dabi. En la pelea estelar de la noche, Ilia Topuria defenderá su título de peso pluma ante el experimentado Max Holloway, actual número dos del ranking de las 145 libras.

Este será el primer combate en el que el hispano-georgiano pondrá su cinturón en juego tras vencer a Alexander Volkanovski en febrero. Una cita que viene más que calentita.

El reto de 'El Matador' no será fácil, pero el hispano-georgiano se muestra confiado en su victoria y por ello no ha dudado en cargar contra aquellos que cree que perderá. Y es que el 84 por ciento de los luchadores de la propia UFC que se han atrevido a dar un ganador, apuestan por Max Holloway. Algo que no ha sentado nada bien a Topuria que se ha despachado a gusto en una reciente entrevista en The Ariel Helwani Show con el periodista Ariel Helwani.

El hispano-georgiano aseguró que estas predicciones le han servido para detectar a muchas serpientes en la hierba. “Veo todas las predicciones de los luchadores de UFC, todos vaticinan que va a ganarme; todos los mierdas, son unos vagos, que se jodan todos”, dijo 'El Matador' desde Abu Dabi.

"Ni siquiera quiero decirte sus nombres, que se jodan todos… Estoy tomando notas, todos son como serpientes en la hierba porque cuando te ven por ahí actúan como fans, pero cuando tienen que hacer algo dicen ‘Oh, Max lo va a vencer', tal vez sientan un poco de envidia”, sentenció.

De la misma manera -y como suele ser habitual en cada show de la UFC-, los piques entre los dos luchadores no han parado desde que el Hawaiano se postulara como el siguiente en la lista para pelear por el cinturón.

“Ya sabes lo que se siente, cuando tienes que recuperarte y volver. Ya tienes siete derrotas profesionales, yo tengo cero. Así que lo vas a hacer muy bien una vez más. No tengo ninguna duda al respecto. Eres un gran ejemplo de eso y tienes que quedarte así”, declaró Topuria en las redes sociales de la UFC, en una especie de cara a cara con Holloway.

“Les quité sus donuts (ceros) a muchos, hermano. Espero que te gusten los churros, porque estás a punto de recibir uno el 26 de octubre. Fuiste el primero que pedí, quería la pelea más fácil. Quiero a Ilia Topuria, eso fue lo que dije”, replicó Holloway.

La temperatura sube a pocos días de un gran duelo en principio muy igualado. Ilia Topuria ostenta un récord invicto de 15-0, con cinco victorias por KO y ocho por sumisión. Con solo 27 años, “El Matador” ha demostrado ser uno de los talentos más sólidos de la UFC y busca consolidarse como el campeón indiscutido de la categoría de peso pluma. Este combate representa una prueba importante para él, ya que se enfrenta a un veterano con una gran trayectoria en el octágono.

Por su parte, Max Holloway, conocido como “Blessed”, cuenta con una amplia experiencia y un récord de 26-7. Con doce victorias por KO, el hawaiano ha sido campeón del peso pluma desde 2017 hasta 2019, antes de ser destronado por Alexander Volkanovski.