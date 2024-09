Las competiciones que esperan a Sergio Ramos

Sergio Ramos, a sus 38 años, busca equipo fuera de Europa, después de terminar su contrato con el Sevilla. “Un agente influyente de Río de Janeiro, el mánager de Marcelo, nos ofreció a Sergio Ramos. Iniciamos las conversaciones, pero pidió un sueldo muy alto”, dijo un conocido periodista. Pese a que todo apuntaba a México, la realidad es que el camero descartó esta opción. Otra vía que tampoco le convenció fue la de Arabia.

“No he tomado ninguna decisión y no he firmado con ningún equipo. Hay opciones, pero antes quería finalizar mi etapa en el Sevilla. Ya veremos la decisión que tomo”, señaló entonces Sergio Ramos.

“Me voy con la conciencia muy tranquila y la cabeza bien alta. Yo he cumplido mi contrato, que ponía un año. Me he ganado el derecho a decidir mi futuro”, concluyó el camero. El Chiringuito informó de que Ramos mira la opción de Brasil, Estados Unidos y Turquía, como preferencia.

Hay que recordar que Sergio ya estuvo cerca de irse a Arabia el verano pasado, pero finalmente quiso volver a Sevilla en una temporada difícil. Ramos siempre manifestó que quiere seguir jugando y que colgará las botas cuando ya no tenga pasión.

Lo que parece claro es que Ramos ya se despide de manera definitiva de LaLiga tras llegar a ser uno de los centrales más importantes del campeonato.