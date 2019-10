Crack dentro y fuera de la pista: así fue el monólogo de Llull con Buenafuente

Sergio Llull dio otra exhibición... Fuera de las canchas. El jugador del Real Madrid y de la selección que recientemente se ha proclamado campeona del mundo fue uno de los invitados al programa de Buenafuente en Movistar, Late Motiv, y antes de empezar se animó con un monólogo que no ha parado de circular por Twitter. En él, Llull afirmó que su intervención "va durar menos que una cerveza en las manos de Marc Gasol celebrando un título", que "si no fuera por su mujer hubiera llamado a su hija Magic Johnson" o, para quien no sepa quien es, "si os acodáis del base de España que ganó el MVP en el Mundial, pues soy el otro". Son más de tres minutos que no tienen desperdicio, como se ve en el vídeo que hay en el tuit que acompaña a esta información.