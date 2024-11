La orden de equipo que pondrá Ducati a Bagnaia y a Martín en Barcelona

Nos adentramos en la última semana de la temporada de MotoGP, y en solo unos días conoceremos si Jorge Martín logrará coronarse con su primer título en la categoría reina o si será Pecco Bagnaia quien protagonice una remontada histórica para conseguir su tercer campeonato consecutivo.Aunque en Ducati han dejado claro que permitirán la competencia entre sus pilotos, también han señalado que solo habrá una directriz a seguir.

La gestión de la marca italiana ha sido ejemplar durante muchos años. Es raro ver disputas entre sus pilotos, especialmente teniendo en cuenta que son el equipo con más motos en la parrilla y, además, permiten que sus corredores se enfrenten entre sí en carrera. Es cierto que Pecco corre en el equipo oficial, lo que ha dado pie a muchas especulaciones sobre si se le dará más prioridad, sobre todo sabiendo que si Jorge triunfa, podría llevar el número '1' a Aprilia.

Sin embargo, los responsables de Ducati han reiterado en varias ocasiones su compromiso con la política de no imponer órdenes de equipo, algo que resulta lógico dado que Martín cuenta con una ventaja considerable sobre su principal rival. Sería sumamente injusto e inaceptable que se le impidiera luchar por el título. Para disipar cualquier duda antes de la última prueba del campeonato, Davide Tardozzi ha aclarado que sus pilotos tendrán libertad, pero bajo una condición. "Me gusta que los pilotos tengan la libertad de pelear por su campeonato", ha comentado el director del equipo Ducati en TNT Sport, algo que ha quedado claro a lo largo de toda la temporada. A pesar de ello, los pilotos deberán seguir una pequeña norma: "Lo que ya dijimos a mitad de temporada: no hagan tonterías entre ustedes. No queremos conflictos ni malos entendidos entre nuestros mejores pilotos."

La batalla entre Jorge y Pecco no será la única que capte la atención durante el GPSolidario de Barcelona, ya que Marc Márquez y Enea Bastianini se encuentran separados por tan solo un punto. Aunque un tercer lugar podría parecer poco para un campeón del mundo en ocho ocasiones como el catalán, superar a una GP24 con una GP23 enviaría un mensaje de autoridad y un claro aviso para la próxima temporada.

Tardozzi es consciente de que el campeonato parece casi decidido a favor de Martín, y la única lucha que realmente podría mantenerse abierta sería entre Márquez y el segundo piloto de Ducati. "Es complicado porque Jorge y Pecco pelean por el número uno, pero los dos pilotos que pueden jugar un papel clave en esta situación, de alguna manera, son Marc y Enea", concluyó.