La declaración más viral de Jesé sobre el jeque del PSG y su mujer

Jesé Rodríguez ha concedido una entrevista con el youtuber ‘Mowlihawk’ donde habla del Real Madrid y también de ese paso por el PSG. Jesé tuvo una lesión que le costó un antes y un después. "Con el tiempo me di cuenta que ese día me cambió la vida para siempre. Fue uno de los peores días de mi vida. Antes de ello me sentía en el mejor momento de mi carrera. Sabía que si mantenía ese ritmo le podía discutir a cualquiera”, confiesa. “Era joven y lo estaba haciendo muy bien en el mejor club del mundo, con la mayor presión. Florentino me llevó al mejor cirujano de Alemania. Pero cuando tuve la infección y me tuvieron que limpiar dos veces, dije: ‘Se acabó’. Cuando me empecé a encontrar mejor en mi último año con el Madrid se acababa la Liga”, alegó.

“Si hubiese querido me hubiera quedado en el Madrid, pero apareció la opción del PSG. Como no estaba teniendo muchos minutos pensé en irme a París porque iba a jugar y tener minutos. Encima estaba Emery de entrenador, que fue el que me llamó. El Madrid hizo muchos fichajes y quería ir a la Eurocopa con la Selección, porque ya estuve a punto de ir al Mundial de Brasil. Del Bosque me iba a llevar, pero me lesioné. Además, me mejoraban el contrato y pagaban mucho más. Y mira que en el Madrid, que cobrábamos cada seis meses, pagaban muy bien. Cobraba algo menos de cinco millones de euros brutos. La primera vez que vi un millón en la cuenta dije: ‘Agüita, ¿esto por meter goles?’.”, cuenta el ‘bichito’ sobre su salida.

Una de las declaraciones más duras de Jesé fue cuando le preguntaron por esa etapa en el conjuntó parisino. “En el PSG debuté dando el pase de gol de la victoria en el primer partido pero luego estuve dos meses KO por una apendicitis y en invierno me dijeron que me tenía que ir. Le dije a Emery que me sentía engañado. El presidente (Nasser Al Khelaïfi) no me quería ver ni en pintura. No sé si le gustó más mi mujer que yo. No me dieron ninguna explicación. Podías cobrar mucho pero me trataron muy mal. Ahí me di cuenta que el Madrid es el mejor del mundo en todo. Me sentía tratando con un tío que es billonario y usa a los jugadores como si fueran chapas”, cuenta el canario.

Allí conoció a Mbappé y se hicieron amigos. “No había tanta diferencia con las sensaciones que tenía cuando entrenaba con Cristiano. Los dos eran iguales, metían goles en todos los entrenamientos. Los dos tienen sus diferentes talentos, pero ya se veía que Mbappé iba a ser una estrella. Tuve un par de conversaciones antes de irme con él, me preguntó que qué tal era el Real Madrid como club y yo le dije que era el mejor club del mundo y que si quería ganar el Balón de Oro fichara por el Madrid. Pero ahora a ver quién lo gana entre Vinicius y él. El Madrid está preparando un equipo para dominar la Liga años”, concluyó.