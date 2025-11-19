La declaración de Roberto Martínez sobre la presencia de Cristiano Ronaldo a la Casa Blanca

Roberto Martínez, entrenador de la selección de Portugal, destacó la importancia simbólica de Cristiano Ronaldo, no solo como futbolista, sino como un verdadero referente nacional. Al comentar la reciente visita del capitán portugués a la Casa Blanca, señaló que Ronaldo encarna mucho más que un deportista: representa el orgullo, la historia y la identidad de Portugal en el escenario internacional.

El técnico subrayó que la clasificación de Portugal al Mundial otorga un valor adicional a ese momento. Según Martínez, habría sido “trágico” que Cristiano participara en un acto de tanta relevancia mientras la selección quedaba fuera del torneo. La coincidencia entre la visita oficial y el pase al Mundial refuerza la imagen de un equipo cohesionado y con objetivos claros.

Martínez también resaltó la influencia de Ronaldo más allá del terreno de juego. Para él, el delantero funciona como un auténtico embajador del país, capaz de abrir puertas, generar oportunidades y transmitir valores que trascienden el deporte, mostrando la dimensión de su liderazgo fuera del campo.

El seleccionador elogió además la madurez del grupo en los últimos meses, incluso en ausencia del capitán. Destacó la capacidad del equipo para mantenerse unido, demostrar liderazgo y afrontar los retos con determinación, cualidades que fortalecen la confianza de cara al Mundial.

Por último, Martínez remarcó que la combinación de tener a Cristiano como figura internacional y contar con un equipo sólido crea un panorama esperanzador para Portugal. Considera que tanto el jugador como la selección representan una misma visión: compromiso, ambición y la posibilidad de dejar una huella positiva en el torneo venidero.