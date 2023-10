Dejó El Chiringuito y al volver, sorprende a todos por su nueva imagen

El Chiringuito, el programa de Josep Pedrerol sigue dando sorpresas a sus espectadores. Además de comentar la actualidad deportiva, el programa reta a la audiencia con sorpresas para que se mantenga atenta. Una de las últimas sucedió en el pasado programa, cuando Josep Pedrerol presentó a la nueva incorporación, uno de los personajes más conocidos en el mundo del periodismo deportivo, pero también en otros ámbitos.

De repente, en el programa apareció Pipi Estrada, que lo había dejado hace tiempo, que se marchó y que no había vuelto hasta ahora. Pipi lo dejó para dedicarse al mundo del corazón: "La prensa del corazón y la deportiva van unidas. Tanto el fútbol como el corazón forman parte del entretenimiento y mientras se cuenten las informaciones con respeto y elegancia, no hay por qué cerrarse puertas ni censurarse, aunque no todo el mundo vale para esto”, decía. No estaba claro si se había ido o le habían invitado a irse de El Chiringuito "Oficialmente no. No va por ahí. Ese es un asunto que oficialmente no. Hay una pequeña diferencia, pero somos gente que nos podemos entender perfectamente". Sea lo que fuera, las diferencias ya están solucionadas. "Soy muy afortunado de tener el cariño de elchiringuitotv y el tuyo, Josep Pedrerol", aseguró.

Llegó asegurando que Nacho puede dejar el Real Madrid en enero, pero la gran sorpresa fue lo que sucedió al quitarse la gorra que llevaba puesta. Se ha puesto injertos en la cabeza para tener pelo.

Cuando le preguntaron cuánto le había costado, si era muy caro y merecía la pena, Pipi Estrada fue muy sincero: aseguró que el lo hacía como intercambio. Lo publicaba en las redes y a cambio, no pagaba.