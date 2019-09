Del Bosque carga contra Neymar: “Hace muchas gilipolleces y no es ejemplo de nada”

El ex seleccionador español Vicente Del Bosque no se mordió la lengua a la hora de hablar sobre Neymar, con unas declaraciones que han generado mucha polémica durante una entrevista en la cadena SER.

El técnico salmantino mostró su opinión sobre el astro brasileño de una manera particular: “Neymar hace muchas gilipolleces y no es ningún ejemplo de nada”. Con este comentario, está claro que a Del Bosque no le gusta mucho el jugador del PSG lejos de los terrenos de juego.

Sin embargo, sobre el césped dijo preferir a Neymar por encima incluso de su compañero de equipo, Mbappé: “Jugando al fútbol es buenisimo”, dijo. “Mbappé tiene cualidades para ser el sucesor de Cristiano y Messi, pero todavía le falta afinarse un poco. Le pasa un poco como a Vinícius, salvando las distancias”, explicó el seleccionador que ganó el Mundial de Sudafrica sobre el delantero galo.