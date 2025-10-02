El desorbitado precio de cenar con la madre de Lamine Yamal

Sheila Ebana, madre del futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal, ha lanzado una iniciativa empresarial en el Reino Unido que no ha pasado desapercibida. La progenitora del joven internacional español ofrecerá el próximo 7 de noviembre una cena privada en el lujoso Nobu Hotel London Portman Square, con precios que van desde los 150 hasta los 800 euros por persona.

La propuesta se presenta como un evento social exclusivo en el que los asistentes tendrán la oportunidad de compartir mesa con Ebana. La promoción del acto no deja lugar a dudas sobre la estrategia: “No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo”, reza el anuncio.

El programa incluye un cóctel de bienvenida con champán, cena de tres platos y, en función de la categoría de la entrada, barra libre, vino, mesa preferente e incluso la posibilidad de fotografiarse con la madre del delantero azulgrana. La entrada más económica tiene un coste de 150 euros, mientras que la opción VIP, que alcanza los 800 euros, garantiza un trato más exclusivo y mayores beneficios.

El evento comenzará a las 19:00 horas con un cóctel, continuará con la cena a las 19:30 y concluirá a las 23:00, tras actuaciones musicales y la participación de un DJ. La organización prevé un aforo máximo de 400 personas, todas mayores de 18 años.

Pese a que Lamine Yamal no estará presente —el Barcelona disputará al día siguiente un partido de Liga frente al Celta—, la figura de su madre se presenta como el principal reclamo. La iniciativa, sin embargo, ha suscitado críticas en redes sociales, donde algunos cuestionan el elevado coste de las entradas y el hecho de pagar por cenar con un familiar de un deportista.

Con esta propuesta, Sheila Ebana abre un nuevo camino en torno a la explotación de la imagen y el entorno de las grandes estrellas del fútbol.