Djokovic, demasiado sincero sobre Nadal: "No le echo de menos"

Novak Djokovices uno de los favoritos para ganar Roland Garros. El otro Carlos Alcaraz. Otro tenía que ser Rafa Nadal, pero no está. "Alcaraz es el favorito porque ganó el US Open, es el número uno y viene de ganar dos títulos en tierra. Otra cosa es la experiencia, que juega a mi favor", ha asegurado Djokovic antes de que el torneo comience este domingo 28 de mayo. "Tampoco hay que olvidar a Tsitsipas, Sinner, Rune o Ruud. Ojalá que al final la balanza caiga de mi lado", decía el tenista serbio. Admira a Alcaraz: "Él y Rune son muy maduros por la edad que tienen. En el caso de Carlos fichó en su día a un entrenador que es un exnúmero uno como Ferrero", le ha reconocido.

En Francia tiene que ser su principal obstáculo para ganar. Se encontrarán en semifinales. "Yo sigo jugando a tenis por batir más récords, no es ningún secreto. Pero también es cierto que no tengo el mismo cuerpo de hace 10 años", continuaba el serbio.

Para empezar, Djokovic se mide a Aleksandr Kovacevic: "Le conozco porque he entrenado con él y es de origen serbio aunque ha crecido en Estados Unidos. Está claro que no habrá entrenado mucho en tierra. No voy a hablar de posibles rivales en las rondas finales porque sería una falta de respeto a los jugadores que me pueden tocar antes".

Sí podía hablar de Rafa Nadal, porque no va a estar. "Cuando Nadal anunció que se retiraba el año que viene una parte de mí se fue con él. Rafa ha sido el tenista que más me ha influenciado como jugador. y el que me ha motivado para ser mejor en la carrera por ganar más", reconocía Djokovic con elegancia. "Su adiós me hizo pensar cuándo va a ser mi turno. Escuchar sus palabras me emocionó y de alguna manera fue un shock porque se va mi gran rival. Ha sido un ejemplo porque hace tiempo que se le retiraba y sigue jugando", continuaba.

Otra cosa es que lamente que no esté en Roland Garros: "No le echo de menos en el cuadro de Roland Garros porque no he tenido mucho éxito con él en estas pistas. Es difícil ganar a Nadal en todos lados, pero en París más. Otra cosa es como aficionado, que quieres ver a los mejores jugando y él es uno de ellos. Ha hecho historia y tiene un carisma y un carácter que perdurará en el tiempo".

Tras su victoria en el Abierto de Australia, Novak Djokovic ha sufridos entre problemas físicos, restricciones de viaje por su negativa a vacunarse contra el covid y malas actuaciones que le han hecho firmar una hoja de servicios indigna de su pedigrí. En los doce duelos que ha disputado desde que igualó con Nadal en Melbourne a número de grandes, ha perdido cuatro de los doce partidos disputados, algunos contra rivales muy alejados de su nivel.

Por eso, a sus 36 años se presenta en París como el último resistente de la vieja guardia, pero también con su prestigio algo minado, aunque ninguno de los otros rivales en la tierra batida posee un currículum que le llegue al tobillo.

