El doble reto de Harry Kane en la final de la Eurocopa

Un Torneo Internacional de El Algarve con Inglaterra sub’17 es lo más parecido a un título que se puede encontrar en el currículum de Harry Kane. El eterno goleador y capitán inglés tiene una carrera lo suficientemente larga y exitosa en lo personal como para tener la estantería de su salón lleno de copas, pero el destino se ha empeñado una y otra vez en no dejarle levantar un título. Estar toda la vida en el Tottenham no le ha ayudado en este sentido, porque los londinenses hacían buenos negocios en los mercados de fichajes comprando barato y vendiendo caro pero no eran uno de los equipos punteros de la Premier, o al menos no conseguían llegar a los trofeos. Pareció en algún momento que Kane se convertiría en un «one club man» y empezaría y terminaría su carrera en los Spurs, pero el verano pasado pidió salir en busca de otros retos.

Era una oportunidad de mercado, no porque fuese un jugador barato, sino porque no es fácil encontrar disponible para comprar un delantero de su nivel. 95 millones pagó el Bayern de Múnich por él para sumar un goleador implacable, mientras muchos se llevaban las manos a la cabeza porque el Real Madrid, después de perder a Benzema, no se lanzase a por el atacante inglés.

Kane veía con buenos ojos ir al Allianz Arena, porque si alguien te garantiza ganar títulos en Alemania es el Bayern, pero resulta que otra vez el destino le giró la cara a Kane, y después de once títulos de Bundesliga consecutivos, los bávaros cedieron ante el brutal estado de forma del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

Bueno, quizá la Bundesliga no, pero la Copa de Alemania no se le escapará al Bayern, pensaron algunos. Y resultó que los de Múnich cayeron en la segunda ronda ante el Saarbrücken, un conjunto de la tercera división alemana. Se acabó la primera temporada de Harry en Múnich sin títulos, y le quedaba la Eurocopa para romper por fin con su sequía. A pesar de que Inglaterra no ha jugado bien, los «pross» están en la final, hoy ante España, un partido en el que el «9» puede romper por fin esa maldición y levantar, además como capitán, la primera Eurocopa para él y para su país.

Lucha por la Bota de Oro con Dani Olmo

Hay un segundo objetivo para Kane este domingo, y es la Bota de Oro de máximo goleador del torneo, que va a pelear con uno de sus rivales: Dani Olmo. Una batalla entre el goleador inesperado de España y el hombre de los goles en Inglaterra. Los dos llegan con tres tantos, con la ventaja del español en la tabla porque ha dado dos asistencias, que sirven para desempatar y nombrar al Pichichi en caso de igualada.

Así que Kane necesita un gol para destronarlo o dar, al menos dos pases decisivos en la final. «Es una motivación extra, más aún si cabe en una final, pero, mientras ganemos, me da igual marcar yo o Unai Simón. Lo importante es ganar el partido. Me he sentido muy bien, en un gran momento. Hay que seguir aprovechándolo. Estoy empatado con Kane, pero también Fabián tiene dos goles, Morata uno y si marca un ‘hat-trick’ estaríamos igual de felices todos. Da igual quien marque, lo importante es la victoria y el colectivo», decía Dani Olmo al ser preguntado por esta cuestión.

Los tres goles de Kane van desde el 1-1 contra Dinamarca, en la segunda cita del torneo, hasta el triunfo en las semifinales frente a Países Bajos, cuando aportó de penalti el 1-1. La pena máxima también la habían cometido sobre él. La otra diana, esencial, corresponde a la prórroga del agónico triunfo contra Eslovaquia en los octavos de final por 1-2, poco después de que Bellingham, cuando quedaban 50 segundos para que se consumase el desastre inglés, cazara una chilena salvadora. Gracias a esa acción, Kane puede todavía romper su maldición.