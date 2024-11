Ducati pasa página: adiós Jorge Martín; Marc Márquez, calienta que sales

En MotoGP no hay tiempo para el romanticismo ni las lamentaciones. El domingo por la tarde terminó la temporada 2024 y este lunes por la mañana ha arrancado el curso 2025, con apenas unas horas para celebraciones o cambios de chip. Ducati ha ganado el título otra vez, pero con el Pramac, un equipo satélite, y con Jorge Martín, el piloto al que han dicho dos veces que no cuando parecía el elegido para subir a la estructura oficial y ser el compañero de Pecco Bagnaia. Hace dos años prefirieron a Bastianini y esta vez los italianos se decantaron por el palmarés y el tirón mediático de Marc Márquez. «Seguro que fue diferente que cuando gana Pecco, más que nada porque ganó un piloto que iba a tomar un camino diferente al día siguiente. Así que digamos que el sentimiento no era completo del todo», confirmaba este lunes Gigi Dall’Igna, el mandamás de la división de carreras de Ducati, cuando le preguntaban sobre sus sensaciones con el Mundial conquistado por Martín. El propio piloto madrileño le lanzó varios piropos a Dall’Igna, por darle las mismas herramientas que a su rival para luchar por el título e incluso ayudarlo hasta el último día: «A unas horas de la carrera definitiva tenía dudas de qué neumático usar. Escribí a Gigi, podía no haberme contestado y lo que hizo fue venir al box y estar un buen rato conmigo para darme consejos», desvelaba Jorge.

«Cuando hicimos la elección, evidentemente pensamos en la posibilidad de que Martín pudiera ser campeón, pero debo decir que arrepentimiento no hay ninguno. Eran situaciones que ya teníamos en consideración y simplemente tuvimos que aceptarlo. Como siempre he dicho, mi objetivo era mantener a los tres pilotos, incluyendo a Jorge, pero el sistema no lo permitía y tuve que tomar una decisión, de la que sigo convencido», continuaba Dall’Igna respecto a que Martín se lleve el número uno a Aprilia. Ducati tenía ocho motos y muchos pilotos competitivos y en 2025 se queda sólo con seis monturas y no le cabían todos los mejores. Bagnaia estaba renovado desde hace meses por dos años, Martín estaba en plan fuera de serie y Marc Márquez respondía muy afirmativamente al interrogante de si podía seguir siendo competitivo. Para eso llegó al Team Gresini y a Ducati, que si tenía que dejar escapar a alguien no iba a ser a un ocho veces campeón del mundo, seis de ellas en MotoGP. Márquez se hizo con la segunda moto oficial y Jorge y Enea Bastianini han tenido que buscarse la vida fuera, donde, a priori, hace bastante más frío que bajo la manta de Ducati.

Marc ya tiene lo que quería y no ha tardado mucho en ponerse manos a la obra. Este lunes ya se le vio en el box del Ducati Lenovo, charlando con Davide Tardozzi, el jefe del equipo, y planificando la que va a ser su primera toma de contacto con la Ducati 2025. Será este martes, en el primer test de pretemporada, que se extenderá desde las 10:00 hasta las 17:00, aunque habrá que ver si la temperatura en Montmeló deja que se prueben muchas cosas. Hay mucha expectación por ver a Márquez sobre la moto roja, ya como compañero de Bagnaia. Martín, que acaba de ganar con Ducati, ya será un rival sobre la Aprilia que le deja su amigo Aleix Espargaró.