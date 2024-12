La dura decisión de Loida Zabala, una campeona contra el cáncer: "No puedo hablar con normalidad pero prefiero morir..."

Loida Zabala campeona de Europa de halterofilia paralímpica en 2022, disputó en París sus quintos Juegos a pesar de un diagnóstico de cáncer que en 2023 cambió su vida para siempre.

"Tengo cáncer de pulmón, es una neoplasia maligna que se ha diseminado al cerebro" anunciaba el 16 de noviembre de ese año pero, a pesar de ello, disfruta cada día de la vida saltando los obstáculos que ha encontrado en su camino vital y aún sueña con llegar a Los Ángeles.

Luchadora incansable, ha dado cuenta de su estado de salud en redes sociales y ha querido compartir la difícil decisión que ha tomado. "Hoy os voy a compartir la salud que tengo actualmente. Según en el TC de Tórax-Abdomen-Pelvis, voy mejorando, continuo que no tengo cáncer en todos los órganos excepto en el pulmón continuo en el nódulo en el LM donde sigo teniendo 4 mm y en el parahiliar en LII ahora ha bajado de 12 mm a 9 mm", comienza explicando la deportista extremeña.

"Sigo peor en el cerebro..."

"Sin embargo sigo peor en el cerebro. La resonancia del cerebro especifica que la metástasis frontal derecha no ha crecido y sigue igual, pero la frontal izquierda casi ha triplicado su tamaño (25x22x22) respecto al que tenía hace tres meses (10x9x9)", añade antes de comunicar la decisión que ha decidido tomar y que puede costarle la vida.

"Mi oncóloga Maru me dijo que lo mejor que podía hacer es tomar los corticoides y yo le dije que prefiero morir antes que tomarlo porque en los dos meses que lo tomé el año pasado dejé de ser independiente. En un mes me vuelven a hacer la resonancia y tendrán que tomar una decisión sobre cómo tratarlo. Actualmente no puedo hablar con normalidad y lo siento también por mi decisión", concluye.

Una lección de vida

Loida Zabala Ollero es toda una referencia en el deporte paraolímpico español. Compite en levantamiento de potencia adaptado y ha sido diploma en las paralimpiadas de Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 y récord de España de la categoría de 52 kg de peso corporal.

A pesar de la enfermedad y en pleno tratamiento, la extremeña, de 37 años, disputó los Juegos de París, los quintos de su carrera, donde consiguió una meritoria novena posición y sobre todo dar al mundo un auténtica lección de vida.

La haltera fue protagonista de uno de los momentos más emotivos durante los pasados Juegos Paralímpicos de París 2024 con un mensaje de agradecimiento a la vida que trascendió la dimensión puramente deportiva.