El durísimo mensaje de un futbolista contra Ibai Llanos por querer comprar un equipo de fútbol

El reconocido streamer y empresario Ibai Llanos ha expresado su interés en adquirir un equipo de fútbol en España. En un directo reciente, Llanos mencionó que si decidiera comprar o formar parte de un club, sería entre la primera o tercera RFEF (Real Federación Española de Fútbol). Ibai Llanos ha considerado esta idea durante más de tres años, buscando un proyecto más ambicioso que su participación en la Kings League. Sin embargo, ha descartado involucrarse con clubes de LaLiga EA Sports o LaLiga Hypermotion debido a la magnitud de esos proyectos, y ha mencionado que su lugar podría estar en una escuadra de Primera RFEF.

Además, Ibai ha estudiado la posibilidad de invertir en dos clubes históricos del fútbol español, aunque ha descartado asociarse con el Deportivo de La Coruña y el Málaga por la falta de un sentimiento de pertenencia y porque considera que esos proyectos podrían ser demasiado grandes para él. ""Yo veo el Deportivo de La Coruña y veo el Málaga y creo que no encajo por muchas cosas de historia de equipo y demás. Aparte que no soy de ninguno de los dos sitios", ha dicho. Demasiado para él, dice. "Creo que se me queda grande. Tampoco sé de qué manera podría ayudar. No sé si se puede invertir en una parte del club o formar parte del accionariado. No sé si dándole visibilidad al equipo puede hacer que haya más patrocinadores interesados. Cuando veo esos equipos me da la sensación de que se me queda grande".

No a todo el mundo le parece una buena idea. El futbolista Alex Cano, del Club Esportiu Europa, ha escrito en las redes, con dureza: "Que se quede en la Kings League". Y luego ha retuiteado otro mensaje: "El fútbol que queremos es mucho más que el capricho de ricos que creen que están jugando en el FIFA. La pasión, el compromiso y el sentido de comunidad ni son una moda ni se pueden comprar. ¡Fuera del fútbol popular!", ponía.

A pesar de los rumores y especulaciones, no se ha confirmado la compra de ningún equipo de fútbol profesional por parte de Ibai hasta la fecha No obstante, su interés en el fútbol y su capacidad de inversión sugieren que podría ser una cuestión de tiempo antes de que Llanos haga su entrada en el mundo del fútbol español, potencialmente aportando su influencia y visión empresarial para revitalizar una competición dentro de la RFEF..