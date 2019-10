El duro mensaje de Federer a Piqué

Roger Federer está inmerso en la pelea por el Masters 1.000 de Shanghái. Ya está en cuartos de final donde se medirá con el alemán Alexander Zverev. Por eso cuando le preguntaron por los supuestos acercamientos de Gerard Piqué para que dispute la edición de 2020 de la nueva Copa Davis, el suizo fue tajante. «Nunca lo conocí, así que no sé en qué necesitamos trabajar», apuntó tajante Federer. Y es que el futbolista del Barça declaró esta semana que está tratando de convencer al exnúmero uno del mundo para que dispute la nueva Copa Davis en 2020, un torneo que, como este año, volverá a celebrarse en Madrid.

Y es que en los planes de Federer y entre sus prioridades no está precisamente la disputa de la Davis. Con 38 años y dos meses, el gran objetivo del suizo a estas alturas de su carrera es ampliar su cuenta de Majors y llevarse el próximo Torneo de Maestros. Federer asegura que no se ha «retirado oficialmente» de la lucha por la Ensaladera, pero «es más probable que no la juegue a que la juegue». «Me estoy haciendo mayor y tengo otras cosas que también me gustaría hacer e ir a lugares donde nunca he jugado antes», aseguró.

Federer ha sido uno de los jugadores más críticos con la nueva Copa Davis. Suiza no se ha clasificado para la fase final que se disputará el próximo mes en Madrid. Nadal, Djokovic, Zverev y Murray han confirmado su presencia, pero al suizo no le ha hecho ninguna gracia el cambio de fechas y el formato, que es parecido a la futura Copa del Mundo de la ATP. «Además, tener cuatro hijos y la esposa es otra cosa. Simplemente no puedo estar en todas partes. Siempre dije que cuando juegas la Copa Davis debes perderte el Masters 1.000. ¿Vale la pena? No siempre. No para mí, de todos modos», afirmó.