¿Por qué Imanol Alguacil cree que Messi no encajaría en la Real?

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha asegurado este viernes que no sueña con entrenar a Lionel Messi, porque cree que «no encajaría» con los valores y la "forma de ser" del club txuriurdin. Alguacil ha sorprendido con esta reflexión en el transcurso de una charla distendida que han mantenido en los micrófonos de Euskadi Irratia los cinco entrenadores vascos de LaLiga Santander: el propio técnico de la Real Sociedad, Gaizka Garitano (Athletic Club), José Luis Mendilibar (Eibar), Asier Garitano (Alavés) y Jaboga Arrasate (Osasuna).

El programa ha servido para hablar de manera informal sobre distintos aspectos de su trabajo como la cantera, la presencia de la lengua vasca en cada uno de los clubes, el VAR o la filosofía de las entidades representadas. Cuando la conductora del programa ha preguntado a los cinco a qué jugador "soñarían" con entrenar, Mendilibar ha tomado la palabra sin dudar para señalar a Messi, aunque ha admitido que "no sería fácil de entrenar".

En ese momento, Imanol Alguacil ha terciado para asegurar que no sueña con dirigir al argentino en la Real, ya que considera que "no encajaría" con los "valores" y "la forma de ser" del club donostiarra, a pesar de que es un jugador "increíble" y "hace cosas increíbles". Preguntado sobre qué jugador soñaría entonces con incorporar a la Real, Imanol ha respondido que no le venía ningún nombre a la cabeza, "pero esos valores, la humildad, la normalidad, seguramente esos jugadores no los tienen", ha abundado, en alusión a las grandes estrellas del fútbol como Messi. Arrasate, por su parte, ha admitido que entrenar a Messi le acarrearía "dolores de cabeza" pero también le permitiría "ganar más partidos".