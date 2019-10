El Real Madrid se plantea todo estos días. Y también algunos jugadores, que se ven en el punto de la diana. Uno de ellos es Isco, uno de los futbolistas a los que más se ha señalado por su partido en Mallorca. Isco no está teniendo muchos minutos y los que tiene no le valen para demostrar lo que vale. Tras una temporada pasada muy mala no remonta el vuelo y según los rumores puede ser un futbolista que abandone el Real Madrid en el mercado de invierno.

Según The Guardian, uno de los movimientos que se puede dar en el mercado de enero es que el centrocampista se vaya al Tottenham, un equipo que necesita movimientos para recuperarse tras un comienzo de temporada más gris que el Real Madrid.

Además, podría entrar en un intercambio con Eriksen, si Zidane (o el entrenador que esté en el banquillo) se decide a fichar un centrocampista.