El mensaje de Messi a la directiva del Barcelona sobre su futuro

Leo Messi ha dado una entrevista en el Sport en el que lanza varios mensajes a la directiva del Barcelona y pone un condicional a su futuro en el club catalán: "El Barcelona es mi casa, no quiero irme pero quiero un proyecto ganador", dice en el titular de la entrevista del periódico catalán.

Messi, además, no sabe si el Barcelona hizo todo lo posible para fichar a Neymar: "No sé, sinceramente no lo sé si hizo todo lo posible", asegura. Insiste en que Neymar quería ir al Barcelona y que él no manda más que ningún otro futbolista, pero desliza el nombre de Puyol para la secretaría técnica y reconoce que el año pasado no fue bueno: "Fue una temporada mala entre comillas, porque solo se ganó la Liga. A nivel personal me sentí muy bien aunque siempre digo que lo que me interesa son los títulos colectivos. Y el año pasado no cumplimos con los objetivos"