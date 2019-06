El monumental cabreo de Rafa Nadal con Wimbledon

Wimbledon es un mundo aparte. A escasas horas para que Nadal y todo su equipo se desplacen a Londres para arrancar el próximo lunes el Grand Slam sobre hierba, Rafa mostró su enfado con la organización por la firme posibilidad de que sea desplazado como segundo cabeza de serie. El beneficiado sería Roger Federer debido a los particulares criterios de valoración del torneo inglés. Nadal sería el número tres para el sorteo del cuadro y eso supondría que podría medirse con Novak Djokovic en unas hipotéticas semifinales. Y es que Wimbledon suma a los puntos ATP, los logrados en hierba en el último año y un 75 por ciento de los sumados el año anterior. Como Federer ha ganado en Halle, donde fue finalista en 2018, y Rafa no ha pisado la hierba... El suizo sería el número dos y el español, el tres.

Nadal mostró su enfado en Movistar +: "Es lo de siempre. Wimbledon es el único torneo del año que hace lo que le parece en este sentido. Es un criterio. Sea como sea, si soy dos o tres, tendré que jugar a mi mejor nivel para aspirar a lo que aspiro. Aceptaré ser tres si lo ven así y lucharé para intentar ganar los partidos que me toquen. Lo único que a mí no me parece bien de esta historia es que sólo sea Wimbledon el que lo haga. Si lo hiciesen todos sería correcto, pero que lo haga sólo uno... no sólo sucede conmigo, le ha pasado a otros jugadores. No respetan el estatus que algunos jugadores se han ganado a lo largo de la temporada". Rafa lleva un par de semanas de preparación para el torneo y ve como favoritos a los habituales: "Supongo que Federer, Djokovic... y hay jóvenes que están jugando bien y habrá que ver cómo compiten. Es un torneo especial, distinto a los demás. Creo que hay más opciones de sorpresas. Eso hace que sea un torneo único. Es un poco más incógnita".