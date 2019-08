Que el fichaje de Neymar va a dar todavía muchas vueltas es indudable. El Barcelona lo quiere pero desde París siempre responden lo mismo: dinero, ahora dinero y después ya se pueden poner a hablar de lo que quieran: de flecos, jugadores o del verano en París. El Barcelona, sin embargo, cree que ha encontrado un camino para negociar con la entidad francesa, que ahora por lo menos escucha y se sienta a hablar, aunque la respuesta a las dos ofertas que ha hecho, según anunció aye la Cope, ha sido la misma: no.

Y es ahí donde espera el Real Madrid, que espera tranquilo, a la espera de acontecimientos. Ya sabe que al PSG le hubiesen interesado Casemiro y Vinicius, pero ambos futbolistas son intocables y el club blanco no quiere dejar que se marchen. Pero según asegura el Sport, puede haber un nuevo nombre sobre la mesa: Jovic.

El delantero es un nombre recurrente en los rumores de fichaje, aunque parece poco probable que se vaya a mover del conjunto blanco. Tampoco James. Cuando llegue el momento de la negociación, ya se pondrán nombres en la mesa. Pero Jovic ya ha dejado muy claro que no quiere moverse del Bernabéu, que está contento con Zidane de entrenador y con Benzema de compañero.

Mientras el Madrid espera, lo intenta el Barcelona, que ya en dos ocasiones, habría intentado una cesión en la que se compromete a pagar el sueldo del futbolista, pero no su traspaso, porque no tiene dinero en «cash» para acometer la operación. En su primera tentativa, el club azulgrana habría pedido una cesión, haciéndose cargo de la nómina de Neymar, pero sin opción de compra obligatoria. Al no rotundo a ese plan, en su segundo intento, desde el Camp Nou habrían ofrecido pagar el traspaso, pero en los dos siguientes años, lo que tampoco fue bien visto desde Francia.

En París insisten en que no quieren hablar de cesión o de préstamo, que la idea, si Neymar se va (pues hay quien empieza a pensar que el fútbol da muchas vueltas y el brasileño podría seguir en París) lo hace de manera definitiva y a cambio de que llegue dinero a París para poder afrontar el fichaje de un sustituto y, si se puede, también de un portero de primer nivel para reforzar su plantilla.

El PSG quiere acabar con el asunto Neymar y pensar ya en la temporada que ha empezado en Francia. El brasileño, hasta ahora, es una molestia porque ocupa mucho tiempo y no permite saber si la plantilla tiene que reforzarse o no. El objetivo de los ricos dueños del club es aspirar a ganar la Champions o al menos, a competir de verdad en los últimos partidos de la competición. Pese a la inversión que se ha hecho en los últimos tiempos, nunca ha conseguido ponerse al nivel de las grandes potencias europeas. Y cuando se ha enfrentado a ellas, ha sido derrotado. Para eso se fichó a Neymar, pero sus lesiones en los momentos cumbres de las eliminatorias impidieron medir su jerarquía en el equipo. Ahora, si se va, el plan es reforzarse para seguir intentando ser alguien en el mapa europeo.

En Barcelona se piensa que aún hay otra oportunidad, pero en el PSG empiezan a estar impacientes por lo que consideran una maniobra de distracción del club azulgrana. No ven que haya un interés real en fichar al futbolista porque evitan siempre el tema económico. El tiempo corre en contra de ambos ya. Queda semana y media para el traspaso. O menos, porque el Real Madrid está al acecho, dispuesta a encontrar la solución.