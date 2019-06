Neymar ya tiene precio

Que Neymar está en venta empieza a ser un hecho indiscutible. El club ha elegido a Mbappé como líder y futuro del club. El problema es que el club francés pagó 220 millones para ficharlo del Barcelona y pese a que hay una clara distancia con el jugador, no está dispuesto a dejarle escapar barato. Según Le Parisien, Neymar está valorado en 300 millones de euros, una cantidad XXL como dijo el dueño del club y que supone casi una barrera infranqueable para casi todos los equipos del mundo.

Si el club francés no está dispuesto a negociar, la venta de Neymar es casi imposible. Otra cosa es que acepte un cambio de jugadores por el futbolista. Ésa es una de las opciones que podría estar manejando el Barcelona: ofrecer futbolistas para abaratar el posible regreso del brasileño. Están saliendo muchos nombres, pero uno de ellos no es Dembélé. Según la Cadena Ser, al futbolista le han asegurado que no se va a mover del club que entrena Valverde.