Mbappé quiere que Neymar siga en el PSG

El futuro de Neymar sigue en el aire, pero el futbolista brasileño ya está entrenando con el resto de compañeros del PSG. El delantero ha dejado claro en varias ocasiones durante el verano que quiere marcharse del equipo de París, pero no es fácil: no van a malvenderlo y el traspaso sería muy caro, después de que pagaran por él 223 millones. No hay muchos compradores que puedan hacer frente a la operación y la opción de que continúe cada vez gana enteros. Neymar ha tenido el apoyo público de la otra estrella del PSG, Mbappé, con quien muchas veces se le ha enfrentado, pero que, en palabras del atacante francés, tienen una buena relación profesional. Y cuando cuestionaron al joven galo sobre si quería a su lado a Ney el próximo curso, la respuesta fue clara y nada improvisada. La llevaba preparada. "Quiero que Neymar se quede con nosotros. He hablado con él dentro de una relación basada en la sinceridad y el respeto. Le respeto y le admiro y por eso sabe lo que pienso de la situación", dijo primero Mbappé. "Me esperaba esta pregunta. Está como siempre, está en una situación que todo el mundo conoce y no ha habido nada en particular. Entrenó y demostró su calidad", añadió.

También el entrenador, Thomas Tuchel, tuvo buenas palabras para quien todavía es su futbolista. El preparador fue uno de los que confesó hace un mes que Neymar se quería ir. Antes del duelo de la Supercopa de Francia (es mañana, contra el Rennes), en la que el brasileño no puede participar, el técnico alemán ha dicho esto: ""Está 'top', regresando a su nivel, entrenando bien y teniendo un muy buen estado mental. Se cumplieron todas las condiciones para que hubiese un buen entrenamiento y todo salió bien. Desafortunadamente, está suspendido para esta Supercopa, pero estamos felices de tenerle con nosotros".