España, finalista en la Segunda División de Salto de Obstáculos

Del tres al siete de septiembre, Avenches (Suiza) acogerá la Final de la Longines EEF Series, la Segunda División continental del Salto de Obstáculos. Jesús Bamonde, Imma Roquet, Álvaro González de Zárate, Iván Serrano y el sub’25 Diego Ramos Maneiro forman el equipo nacional.

Para el gallego Jesús Bamonde, la cita en Avenches es más que una competición: «Representar a mi país es un honor. Es lo máximo y una responsabilidad que asumo con mucha confianza y muchísimo orgullo. Me hace muchísima ilusión», comparte con LA RAZÓN. Será su tercera Copa de Naciones con «AGR Trouble Maker», un CDE con el que lleva compitiendo desde que era potro. «Lo conozco muy bien desde que nació. Es un caballo con mucha personalidad, sensible, con fuerza, y capacidad para cualquier recorrido. Hacemos buena pareja de baile». Ambos alcanzaron el podio del Gran Premio del CSN5* Heras. «Creo que llevamos un equipazo, con jinetes súper trabajadores, competitivos, luchadores... y caballos con experiencia en Copas de Naciones. Podemos obtener un gran resultado», dice.

Imma Roquet acudirá a Avenches con dos CDE criadas por ella misma: «Irivola del Maset» y «Elba del Maset», dos yeguas jóvenes que son una realidad. «Es una gran oportunidad saltar una Copa de Naciones a 1’55. Es la primera con ‘‘Irivola’’ y creo que la yegua se merece saltar en un sitio así y demostrar lo buena que es», comenta la amazona y criadora catalana.

El combinado español contará también con Iván Serrano, uno de los jinetes con mayor experiencia de la disciplina. Formó parte del equipo nacional en el Campeonato de Europa en La Coruña. Su debut en un Europeo fue en 2019 y ha disputado también Copas de Naciones, Mundiales de Caballos Jóvenes y numerosas competiciones de máximo nivel. Al igual que en el Campeonato de Europa, su compañero de pista será «Rain Man», hijo de «Chacco-Blue».

Álvaro González de Zárate llega tras ganar el Gran Premio del CSN4*de Heras y el CSI2* Heras Cantabria Infinita. También compitió en el CSI 3* que se disputó en paralelo al Campeonato de Europa de Salto. En sub’25, Diego Ramos representará a España tras ser cuarto en el Gran Premio del CSI3* de Yeguada Finca Maeza. Con 23 años ha participado en Campeonatos de Europa desde 2018.

La Longines EEF Series, en su quinta edición, es la vía principal de desarrollo del talento del Salto de Obstáculos europeo. Esta competición, que se disputa por equipos a dos rondas, es la antesala perfecta para futuros equipos de Copas de Naciones 5*.