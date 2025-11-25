El espectacular spot de las "Guerreras" antes del Mundial de balonmano: águilas en busca de la gloria

La selección española de balonmano afronta el Mundial femenino (26 de noviembre al 14 de diciembre, con doble sede: Alemania y Países Bajos) en plena etapa de renovación, pero ya con ganas de asomar la cabeza. Ambros Martín se hizo cargo en mayo de 2023 de un proyecto a largo plazo, que espera poder llegar a su máximo nivel en los Juegos de Los Ángeles 2028 y especialmente en 2029, en el Mundial que se disputa en España, aunque la idea es «pelear ya con las mejores». «Tenemos una buena selección, con jugadoras que están jugando minutos y competiciones realmente importantes, como ligas potentes y Champions y competiciones europeas. Están asumiendo roles determinantes en sus equipos», afirma Ambros, que pide que tomen el mismo protagonismo con España.

Sólo dos jugadoras en la treintena

Sólo Jénnifer Gutiérrez y Alicia Fernández tienen más de 30 años, hay otras, como Paula Arcos (24), todavía jóvenes pero ya con experiencia, y entre ellas deben guiar a las Lisa Oppedal, Anne Ereuskin o Carmen Arroyo. En el torneo de preparación, las Guerreras perdieron con claridad con Noruega y Hungría, y ganaron a Serbia. Ambros Martín, pese a todo, terminó contento con algunas de las cosas que vio, y optimista ante el gran reto del Mundial que todavía no reparte plazas olímpicas.

La selección tiene una primera fase más o menos cómoda: Paraguay (26 de noviembre, 18:00, en Teledeporte, como todo el torneo), Islas Feroe (28 de noviembre, 20:30) y la competitiva Montenegro (30 de noviembre, 18:00). Se clasifican tres y se cruzan con las tres mejores de Alemania, Serbia, Islandia y Uruguay.

Como siempre antes del Mundial, la selección ha rodado un espectacular spot. Grabado en Castillo de Sagunto, tanto en los exteriores amurallados como en las zonas del teatro romano de Sagunto, que data del año 50 d.C., y en 1896 fue declarado monumento nacional, siendo Bien de Interés Cultural, el vídeo gira alrededor del águila como metáfora de la caza de la gloria que quiere hacer el equipo en el gran campeonato. Las águilas, eso sí, cazan solas, las Guerreras lo hacen en grupo.

Convocadas