Chelsea - Barça, en directo hoy: quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League

Los de Hansi Flick llegan con la moral reforzada tras la goleada al Athletic

Ferran Torres of FC Barcelona celebrates a goal with teammates during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Athletic Club at Spotify Camp Nou stadium on November 22, 2025 in Barcelona, Spain.
FC BarcelonaAFP7 vía Europa PressEuropa Press
Rashford, ante su víctima favorita

El Barça va viendo como se reduce la enfermería, y eso siempre es buena noticia. Marcus Rashford ya está bien de su proceso gripal y vuelve a la convocatoria, donde todo el ataque está disponible para Flick. El inglés, además, tiene al Chelsea entre sus víctimas predilectas. Puedes leer aquí la noticia completa.

Igualados a casi todo

En este momento, el Barça es el 11º de la clasificación general después de cuatro jornadas. Tiene siete puntos, a dos del Real Madrid que es el equipo que cierra el Top8 de acceso directo a octavos. Por su parte, el Chelsea va... justo detrás. Es duodécimo el cuadro de Maresca con los mismos puntos y el mismo balance. El Barça solo se salva porque tiene una diferencia de cinco goles en positivo, por tres de los londinenses.

¡Bienvenidos a la Champions League!

¡Buenas tardeeeeeeeees! Bienvenidas, bienvenidos a la quinta jornada de la Champions League que va a enfrentar esta noche a dos equipazos como son el Chelsea y el FC Barcelona. Desde ahora y hasta más allá de las 23 horas les vamos a llevar a su pantalla tooodo lo que ocurra en torno a este choque de trenes. ¡Aaaaaaarrancamos!

