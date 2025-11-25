Chelsea - Barça, en directo hoy: quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League

En este momento, el Barça es el 11º de la clasificación general después de cuatro jornadas. Tiene siete puntos, a dos del Real Madrid que es el equipo que cierra el Top8 de acceso directo a octavos. Por su parte, el Chelsea va... justo detrás. Es duodécimo el cuadro de Maresca con los mismos puntos y el mismo balance. El Barça solo se salva porque tiene una diferencia de cinco goles en positivo, por tres de los londinenses.