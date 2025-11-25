Directo
Chelsea - Barça, en directo hoy: quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League
Los de Hansi Flick llegan con la moral reforzada tras la goleada al Athletic
Chelsea - FC Barcelona: quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League 2025 - 26, en vivo online
Rashford, ante su víctima favorita
El Barça va viendo como se reduce la enfermería, y eso siempre es buena noticia. Marcus Rashford ya está bien de su proceso gripal y vuelve a la convocatoria, donde todo el ataque está disponible para Flick. El inglés, además, tiene al Chelsea entre sus víctimas predilectas. Puedes leer aquí la noticia completa.
Igualados a casi todo
En este momento, el Barça es el 11º de la clasificación general después de cuatro jornadas. Tiene siete puntos, a dos del Real Madrid que es el equipo que cierra el Top8 de acceso directo a octavos. Por su parte, el Chelsea va... justo detrás. Es duodécimo el cuadro de Maresca con los mismos puntos y el mismo balance. El Barça solo se salva porque tiene una diferencia de cinco goles en positivo, por tres de los londinenses.
¡Bienvenidos a la Champions League!
¡Buenas tardeeeeeeeees! Bienvenidas, bienvenidos a la quinta jornada de la Champions League que va a enfrentar esta noche a dos equipazos como son el Chelsea y el FC Barcelona. Desde ahora y hasta más allá de las 23 horas les vamos a llevar a su pantalla tooodo lo que ocurra en torno a este choque de trenes. ¡Aaaaaaarrancamos!
