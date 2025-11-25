Directo
Borussia - Villarreal, en directo hoy: quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League
El submarino amarillo necesita ganar en el Signal Iduna Park para poder meterse en el top 24 de cara al playoff.
Borussia Dortmund- Villarreal: quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League, en vivo online
Un gigante alemán
El conjunto dirigido por Niko Kovac se enfrenta a un compromiso determinante en su lucha por mantenerse en la pelea por el top-8. Aunque viene de caer con claridad ante el Manchester City (4-1) en la última jornada europea, los alemanes habían encadenado previamente siete puntos de los nueve posibles. Sin embargo, su dinámica reciente genera cierta incertidumbre tras los empates cosechados en Bundesliga frente a Hamburgo y Stuttgart. No presentan ausencias de peso y el ambiente del Signal Iduna Park, con su imponente muro amarillo, promete ser un factor decisivo en un duelo de máxima exigencia.
El Villarreal quiere más
El equipo castellonense, que en cursos anteriores se ha acostumbrado a protagonizar noches memorables en Europa, aún no ha encontrado ese momento especial en esta temporada. Y no ha sido únicamente el grave tropiezo en Chipre lo que ha lastrado al conjunto dirigido por Marcelino, sino una serie de actuaciones que han dejado escapar oportunidades valiosas. En Londres, frente al Tottenham, pese a firmar un encuentro aceptable, quedó la impresión de que podían haber ofrecido mucho más. Una sensación muy similar se repitió en la segunda jornada contra la Juventus, donde tampoco lograron traducir su rendimiento en un resultado positivo.
Un reto mayúsculo
El Villarreal afronta su visita a Alemania en una situación límite, después de haber sumado solo un punto en las cuatro primeras jornadas.
La sorprendente caída en Chipre frente al Pafos ha trastocado todos los planes y deja al conjunto amarillo sin margen de error: ganar es la prioridad, aunque al menos deberán evitar la derrota si quieren seguir con vida en la fase de liga de la Champions.
Se trata de la primera gran prueba del curso para un equipo que necesita, como mínimo, conseguir 10 de los 12 puntos restantes para mantener intactas sus aspiraciones de clasificación.
¡EMPEZAMOS!
Buenas tardes comenzamos con este minuto a minuto de un auténtico partidazo.
