Borussia - Villarreal, en directo hoy: quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League

El Villarreal afronta su visita a Alemania en una situación límite, después de haber sumado solo un punto en las cuatro primeras jornadas.

La sorprendente caída en Chipre frente al Pafos ha trastocado todos los planes y deja al conjunto amarillo sin margen de error: ganar es la prioridad, aunque al menos deberán evitar la derrota si quieren seguir con vida en la fase de liga de la Champions.

Se trata de la primera gran prueba del curso para un equipo que necesita, como mínimo, conseguir 10 de los 12 puntos restantes para mantener intactas sus aspiraciones de clasificación.