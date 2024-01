Campeones de Madrid contra campeones de Superliga: la nueva temporada de las ligas municipales de Madrid comienzan con un showmatch de lujo

Tras una exitosa temporada en la que participaron más de 9.000 personas, Madrid in Game, iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, presenta una nueva edición de las ligas municipales de Esports.Este 2024, la Esports Series Madrid aglutinará un total de cuatro competiciones distintas, abarcando títulos como League of Legends, Valorant, Fortnite y Clash Royale. Las competiciones de League of Legends y Valorant contarán con la novedad de alternar entre jornadas online y presenciales en el Campus del videojuego. La liga de Clash Royale será online; la final, que se jugará en vivo, será retransmitida en el canal de Twitch de Madrid in Game. Por su parte, la liga de Fortnite constará de cuatro clasificatorios online que decidirán los 100 jugadores que lucharán por la corona de campeón. El clasificatorio y la gran final será retransmitida en directo por SujaGG, uno de los influencers más reconocidos de los Esports en España.

A excepción de Fortnite, las finales de cada una de las ligas municipales se celebrarán durante el mes de junio en el Esports Center del Campus del videojuego de Madrid in Game. Este espacio ubicado en Casa de Campo es la sede oficial de las Esports Series Madrid. Esta liga, pionera, gratuita y abierta para toda la ciudadanía, nació para potenciar valores como el trabajo en equipo, la creación de estrategias en tiempo real, la actitud competitiva y responsable a través de los Esports, además de fomentar el desarrollo profesional de los jugadores amateur para crear una gran comunidad con usuarios de todo el país.

Para participar en el resto de ligas municipales, Fortnite, Valorant y Clash Royale, se efectuará a través de la web de Esports de Madrid in Game en la primera quincena de febrero, portal desde el que también se podrá seguir los avances de la competición.

Las ligas municipales arrancarán el 2 de febrero con una presentación institucional en el Experience Center, donde se presentarán las novedades de esta temporada en cuanto a normativa y formato. Tras el acto, tendrán lugar los primeros encuentros del torneo de League of Legends en formato presencial en el Esports Center, jornada que se extenderá hasta el sábado 3 de febrero. A la cita asistirá Ángel Niño, concejal delegado del área de Innovación y Emprendimiento, junto a representantes institucionales del Ayuntamiento de Madrid y unos invitados de renombre: el club de Esports Movistar KOI, resultado de la reciente fusión de Movistar Riders, KOI y MAD Lions. Así, el equipo de League of Legends de Ibai Llanos y flamante campeón de la Superliga participará en un showmatch de dos partidas contra una selección de los campeones de la liga municipal de League of Legends de la pasada temporada.