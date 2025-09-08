El enésimo reto de GIANTX: arrancan los 'playoffs' de la liga europea de LoL

GIANTX inicia su andadura en los 'playoffs' de la temporada de verano de la liga europea de League of Legends. Dicho de otra manera: arranca el último tramo para ganarse un sitio en los Worlds, los mundiales del videojuego de Riot Games y la gran cita por excelencia de los deportes electrónicos a nivel internacional. El camino de GIANTX es tan conocido como complicado: tiene que ganar tres encuentros consecutivos en la LEC. Si los gana, irá a Worlds. Si falla en alguno, se despedirá de la competición hasta el curso que viene.

Llegan los momentos decisivos en la League of Legends EMEA Championship (LEC). El equipo de GIANTX en la principal competición europea de LoL, la que permite aspirar a los Worlds, arrancaba este sábado en Berlín los 'playoffs'. Lo hace con una misión. Una misión complicada, pero no imposible. El quinteto que forman Lot, Isma, Jackies, Noah y Jun, y que dirige André Guilhoto, pelearán por clasificarse para los Mundiales. Todo un sueño que se decide en unos pocos días.

¿Qué debe hacer GIANTX para sacar billete para Worlds, que este año se celebran en China? Quedar entre los tres primeros de la LEC de verano. Para alcanzar este 'top 3' los gigantes deben meterse, como mínimo, en la final del cuadro inferior. Y para ello deben superar tres rondas de la fase del KO. De momento van por el buen camino, con la victoria ante BDS.

No hay más balas para GIANTX, obligado a imponerse en tres duelos para llegar al mencionado 'top 3' continental. Debido a los resultados cosechados en el grupo, a pesar de la buena imagen mostrada, los de Guilhoto pasaron al lado inferior de la fase eliminatoria. Por el lado superior se miden KOI-Fnatic y G2-Karmine Corp. Estos sí pueden permitirse perder un partido.

El encuentro ante BDS fue de manera espectacular para los gigantes, derrotaron a la organización suiza con un contundente 3-0 estando así más cerca de cumplir su objetivo.